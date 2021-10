Nouvelle mise à jour 4A400 pour les AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 2...

Julien Russo

Apple déploie ce soir de nouvelles versions logicielles pour plusieurs de ses écouteurs sans fil et casques. Comme à son habitude, la firme de Cupertino ne mentionne pas les correctifs, améliorations ou peut-être nouveautés qui sont apportées dans cette mise à jour.

Déploiement en cours

Apple vient de commencer le déploiement d'une nouvelle version logicielle pour ses écouteurs et son casque AirPods Max. Plus rare, le géant californien propose aussi une mise à jour pour plusieurs écouteurs et casque de la marque Beats.

Voici la liste des appareils qui reçoivent ce soir un nouveau firmware :

AirPods Pro - Mise à jour 4A400

AirPods Max - Mise à jour 4A400

AirPods (deuxième génération) - Mise à jour 4A400

Beats Solo Pro - Mise à jour 4A394

Powerbeats 4 - Mise à jour 4A394

Powerbeats Pro - Mise à jour 4A394

Pour installer une nouvelle mise à jour sur les AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 2 ou encore les produits Beats, il suffit de connecter votre paire d'écouteurs ou votre casque à votre iPhone. Le téléchargement et l'installation de la mise à jour se font automatiquement sans aucune indication.



Apple ne dispose pas de procédure de mise à jour comme on peut le faire quand on veut mettre à jour son iPhone ou iPad.

La seule solution pour vérifier si la mise à jour a bien été installée, il suffit de suivre ce chemin :

Ouvrir l'application "Réglages" sur iPhone Aller dans Bluetooth Trouver vos AirPods ou votre produit Beats dans la liste Appuyez sur le « i » qui se trouve au bout de la ligne Regardez si la version du firmware correspond à celle mentionnée plus haut dans l'article

La mise à jour n'est pas disponible pour les AirPods de première génération.