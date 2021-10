iOS 15 : l'adoption est deux fois plus lente qu'iOS 14 (22%)

Medhi Naitmazi

Depuis le 20 septembre, iOS 15 est disponible pour tous les utilisateurs. Deux jours après la publication du firmware, il a été signalé que l'adoption paraissait plus lente. Il en fût de même dix jours plus tard. Chose désormais confirmée au bout de deux semaines avec un taux pratiquement deux fois plus faible que pour iOS 14.

Un taux d'adoption en berne chez Apple

Pour mémoire, selon les données de la société d'analyse Mixpanel, seulement 8,59 % des utilisateurs avaient mis à jour leurs appareils vers iOS 15 dans les 48 heures suivant la sortie. À titre de comparaison, iOS 14 avait réussi à capter 14,68 % à la même période l'année dernière.

Après deux semaines de mise à disposition, Mixpanel explique désormais que l'adoption d'iOS 15 a atteint les 22,22 % le mardi 5 octobre 2021. Un score honorable mais qui reste très loin derrière celui d'iOS 14 qui, le 5 octobre 2020, affichait déjà 41,97 %. Évidement, il ne s'agit pas des chiffres officiels d'Apple, mais de ceux de Mixpanel qui est un traqueur utilisé par de nombreux sites et apps. Pour information, sur iPhoneSoft.fr, vous êtes déjà 44% à venir nous consulter sous iOS 15.

Pour expliquer cette méforme, il y a plusieurs paramètres. Cette année, iOS 15 n'apporte que peu de nouveautés majeures, contrairement à iOS 14 qui avait été l'occasion de découvrir des widgets sur l'écran d'accueil, le mode Picture-in-Picture pour les utilisateurs d'iPhone, des interfaces d'appel et Siri redessinées, une bibliothèque d'applications, Spatial Audio, et plus encore.

Un autre point est que certaines des principales nouvelles fonctionnalités d'iOS 15 comme SharePlay dans FaceTime et Universal Control pour les utilisateurs d'iPad ont été reportées à plus tard cette année. Idem pour le format ProRes sur les iPhone 13 Pro.

Enfin, il faut rappeler qu'Apple laisse le choix de rester sur iOS 14 plutôt que de passer à iOS 15. Avec toutes ces raisons, il est logique que l'adoption soit plus lente, malgré une compatibilité identique avec le firmware majeur précédent.



Si vous êtes encore sous iOS 14, dites-nous pourquoi ? Cela pourrait être par exemple à cause du jailbreak iOS 15 qui n'est pas encore disponible.