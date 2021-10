Linux 5.16 fonctionne très bien sur Mac M1, même sans accélération GPU

Après près d'un an de projet de portage de Linux sur les Mac sous Apple Silicon, la bonne nouvelle était arrivé en juin dernier avec un noyau Linux disponible pour les Mac M1. Maintenant, les créateurs du projet disent que Linux est "utilisable comme bureau de base" avec la nouvelle version 5.16.

Selon les dernières publications de l'équipe du projet Asahi Linux, le système d'exploitation open-source fonctionne mieux que jamais sur les ordinateurs Apple, bien qu'il manque toujours d'accélération GPU sur les Mac M1 dans la version 5.16 du logiciel.

L'équipe a pu fusionner certains pilotes tels que les liaisons PCIe, le lecteur PCIe et le lecteur PD USB-C. Le lecteur Princtrl, le pilote I2C, le pilote de boîte aux lettres ASC, les correctifs IOMMU 4K et la gestion de l'alimentation du périphérique sont toujours en cours d'examen.

Voici ce que dit l'équipe AsahiLinux :

Sur les SoC typiques, les pilotes ont une connaissance intime du matériel sous-jacent et codent en dur sa mise en page précise : combien de registres, combien de broches, comment les choses se rapportent les unes aux autres, etc. C'est en fait une exigence pour la plupart des SoC, car le matériel a tendance à varier considérablement d'une génération à l'autre, de sorte que les pilotes nécessitent toujours des modifications pour prendre en charge le matériel plus récent.

Cependant, Apple est unique en mettant l'accent sur le maintien des interfaces matérielles compatibles entre les générations SoC - le matériel UART du M1 remonte à l'iPhone d'origine ! Cela signifie que nous sommes dans une position unique pour pouvoir essayer d'écrire des pilotes qui fonctionneront non seulement pour la M1, mais qui pourraient également fonctionner - inchangés - sur de futures puces. C'est une opportunité très excitante dans le monde ARM64.