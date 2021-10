Orange lance ses premiers forfaits 5G sans engagement

Alban Martin

Voici une grande première chez les opérateurs premium français. Orange, anciennement France Telecom, vient de lancer des offres 4G et 5G sans engagement, une particularité jusqu'ici réservée à sa filiale low-cost Sosh.



Pour Laetita Orsini Sharps, directrice offres multiservices d’Orange, « il s’agissait des codes historiques sur le marché du low cost. On a décidé de les casser ».

Un changement de politique chez Orange

Comme en atteste sa déclaration auprès de 20 minutes, Orange est conscient que la volatilité des utilisateurs français est à prendre en compte. Fini l'engagement sur un ou deux ans, tout en gardant Sosh à côté qui « a pour objectif de s’adresser à des clients plus indépendants, plus autonomes, qui savent exactement ce qu’ils veulent, sans conseil ni accompagnement. Ce sont des tarifs qui restent très attractifs et sans mobile ». Et sans 5G pourrait-on dire.

Les forfaits 4G sans engagement d’Orange

Concrètement, voici les enveloppes proposées dans les forfaits 4G sans engagement, avec la disparition du 80 Go :

2h 100Mo

2h 20Go

10 Go

70 Go (prix en baise à 14,99€ la première année puis 29,99€)

Des forfaits 5G moins chers chez Orange

Le plus intéressant reste donc la partie 5G. Orange a tout chamboulé avec une baisse de prix et la fin de l'engagement. Exit les forfaits 70 Go, 100 Go, 150 Go et illimité, la nouvelle gamme comprend 3 offres distinctes :

Un forfait 120 Go à 20,99€/mois pendant 12 mois puis 32,99€/mois

Un forfait 130 Go à 29,99€/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois

Un forfait 200 Go à 49,99€/mois pendant 12 mois puis 64,99€/mois.

Si vous voulez en profiter, suivez le guide vers le site Orange.