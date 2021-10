Les nouvelles applications : Audiom, Thinkdrop 2, The Spicery

Hier à 21:28 (Màj hier à 21:29)

Corentin Ruffin

Réagir



Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Audiom, Thinkdrop 2, The Spicery.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !