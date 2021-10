Les nouvelles applications : Leatherbound, in3D, LinkBin

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Leatherbound, in3D, LinkBin.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Leatherbound (App, iPhone / iPad, v1.1.0, 6 Mo, iOS 15.0, Sam Davis) Leatherbound est une belle façon de garder la trace des livres de votre vie. Il vous permet de stocker et de gérer les livres que vous êtes en train de lire, que vous voulez lire et que vous avez déjà lus.



Ses caractéristiques sont les suivantes :



- De superbes widgets sur l'écran d'accueil pour afficher la progression des livres

- Gestion complète des livres lus, terminés ou à venir

- Recherche et filtrage dans l'ensemble de votre bibliothèque

- Synchronisation transparente sur tous vos appareils

- Exportez/importez votre bibliothèque entière via CSV Télécharger l'app gratuite Leatherbound





Mixtapes (App, iPhone, v1.0.2, 58 Mo, iOS 15.0, Jake Nelson) Mixtapes est un lecteur de musique à files multiples avec des mixes intelligents !



Les files d'attente multiples vous permettent de garder votre place dans plusieurs albums ou listes de lecture à la fois, et de passer de l'un à l'autre facilement. Vous écoutez un album à la salle de sport et vous voulez garder votre place dans cet album plutôt que de recommencer ? Utilisez une file d'attente pour la salle de sport, le travail, la détente ou tout ce que vous voulez et passez de l'une à l'autre. Parfait pour rester dans la zone et passer d'un endroit à l'autre ou d'une activité à l'autre. Chaque file d'attente se souvient de votre musique, de vos paramètres de lecture aléatoire et de répétition, ainsi que de vos activités.



Les mix intelligents se mettent automatiquement à jour en fonction des conditions que vous avez définies. Les mix intelligents peuvent être créés à partir de conditions telles que le genre, l'artiste, l'année et se mettent à jour automatiquement chaque fois que vous ouvrez l'application. Télécharger l'app gratuite Mixtapes





in3D (App, iPhone, v1.4.2, 145 Mo, iOS 13.0, GOODSIZE INC.) Créez votre avatar dès maintenant et commencez à jouer en vous incarnant, essayez des vêtements et des styles différents pour voir comment ils s'adaptent à votre corps. Créez des tonnes d'animations amusantes et captivantes que vous pourrez partager avec vos amis !



Avec in3D, vous pouvez vous reproduire en un avatar 3D photoréaliste avec la caméra de votre téléphone. Créez votre avatar 3D photoréaliste en dix secondes, avec un simple enregistrement vidéo de votre "selfie".



CABINE D'ESSAYAGE VIRTUELLE



- Essayez des vêtements et des styles sur votre avatar

- Coupe et style photoréalistes des vêtements sur votre avatar.

- Changez de hauts, de pantalons, de robes, de chaussures et créez votre propre look et style. Télécharger l'app gratuite in3D