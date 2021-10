Xcode 13.1 est disponible pour macOS Monterey

Alban Martin

Les développeurs avaient déjà Xcode 13 pour iOS 15 et compagnie, voilà que la firme a publié Xcode 13.1 qui inclus désormais le SDK pour macOS 12 Monterey sorti hier. Cette version apporte notamment le langage Swift en version 5.5.



Xcode 13.1 est arrivé

Apple a publié Xcode 13.1 avec prise en charge de macOS Monterey, Swift 5.5 et des SDK pour iOS 15, iPad OS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey.



Xcode comprend tout ce dont les développeurs ont besoin pour créer des applications pour Mac, iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch. Pour mémoire, Xcode fournit aux développeurs un flux de travail unifié pour la conception, le codage, les tests et le débogage de l'interface utilisateur.



Avec le support de macOS Monterey, c'est aussi celui des nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max qui est arrivé. Une manière de profiter de la puissance et de l'efficience des processeurs de la marque qui pousse les développeurs à produire des binaires universels, comprenez qui fonctionnent sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.



Par ailleurs, on attend toujours la version de Swift Playgrounds sur iPad qui permettra de développer et publier des applications en SwiftUI depuis une tablette Apple. Elle devrait arriver avant la fin de l'année.



A noter que Xcode 13.1 comprend également des corrections de bugs supplémentaires et des améliorations de la stabilité.

