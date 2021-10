Les nouvelles applications : Alinea, Fantasy Hike, Locked.app

Locked.app (App, iPhone, v1.1, 8 Mo, iOS 14.0, Igor Alieksandrov)

En allant au travail, vous êtes vous déjà demandé : "Ai-je fermé les portes ?" et vous ne vous en souvenez pas ?

Vous avez quitté la maison et vous ne vous souvenez plus si vous avez éteint le fer à repasser ?

Vous vous inquiétez toute la journée à ce sujet ?

Il existe une solution !



Locked.app vous aidera à vous souvenir de toutes les choses importantes !

- Créez un switch.

- Personnalise-le à ton goût avec un emoji.

- Il suffit de l'allumer lorsque tu vérifies toutes ces choses avant de quitter la maison. L'application t'indiquera l'heure à laquelle l'interrupteur a été activé pour la dernière fois.

