Les nouvelles applications : Shadow, Pasteline, Offline Reader for reddit

Offline Reader for reddit (App, iPhone / iPad, v1.3.3, 67 Mo, iOS 9.0, Imagination Room)

Vous pouvez utiliser cette application pour télécharger du contenu lorsque vous disposez d'Internet et le lire lorsque vous n'êtes pas connecté. Que vous soyez dans le métro ou dans un avion, vous pouvez toujours compter sur offline reader pour vous divertir.



Tout ce qui se trouve dans cette application a été conçu dans l'optique de la lecture hors ligne. Pouvoir utiliser cette application lorsqu'il n'y a pas d'Internet est la priorité absolue lors de la prise de décision.



Elle est actuellement capable de télécharger des messages texte, des images (y compris des images fixes, des gifs animés et des albums imgur), des vidéos (y compris des vidéos mp4, des formats imgur gifv et des formats reddit DASH) et des commentaires reddit.

Télécharger l'app gratuite Offline Reader for reddit