Entretien exclusif avec Tim Cook ce soir à 19h dans C à Vous sur France 5 (màj)

Il y a 2 jours à 06:55 (Màj il y a 1 jours à 20:18)

Julien Russo

5



Tim Cook participe régulièrement à des interviews pour de grandes chaînes de télévision américaines, cependant dès qu'il s'agit d'une chaîne étrangère la présence du CEO d'Apple se fait plus rare. Dans le cadre d'une interview exclusive, vous retrouverez ce soir dès 19h, Tim Cook à la table de l'émission C à Vous sur France 5.

Tim Cook, un entretien exclusif sur France 5

Les émissions d'info-divertissement diffusées quotidiennement pendant l'acess prime-time se livrent une véritable bataille pour attirer les téléspectateurs. Si l'émission Quotidien avec Yann Barthès est très doué à ce petit jeu en accueillant régulièrement des stars américaines, l'émission C à Vous sur France 5 arrive aussi à frapper de gros coups.

Comme l'a révélé Fabrice Angotti le producteur éditorial de C à Vous, Tim Cook participera aujourd'hui à un entretien exclusif pour la première fois sur une chaine de télévision française.

Le rendez-vous est fixé à partir de 19h sur France 5.

On ne sait pas s'il s'agit d'un entretien préenregistré ou en direct, mais ce qui est sûr, c'est que Tim Cook répondra aux questions d'Anne-Élisabeth Lemoine et des chroniqueurs qui seront présents autour de la table.



Il est probable que les questions qui seront posées abordent les excellentes ventes d'iPhone 13, la gestion d'Apple en pleine crise sanitaire, la confidentialité et le respect de la vie privée (deux sujets qui tiennent à cœur à Tim Cook), l'avenir d'Apple...

⚠️ C'est le boss d'Apple, le PDG de la plus grande entreprise du monde.

Entretien exclusif avec @tim_cook demain dans @cavousf5 à 19h. pic.twitter.com/oUAiYO3Zi7 — Fabrice Angotti (@FabAngotti) November 8, 2021

Mise à jour du soir :



C'est donc dans l'émission C à vous que le patron de la pomme a déclaré son amour de la France. Aucune surprise ici.



Après une petite caresse dans le sens du poil en expliquant que la France n'est pas un pays comme les autres et qu'elle est au coeur de la culture et de la création, Tim Cook a parlé de la série française qu'il produit. Avec Vincent Cassel, Liaison arrivera bientôt sur Apple TV+.



Ensuite, outre l'évocation du premier studio Apple Music à Paris, Cook a rapidement passé en revue la confidentialité, l'environnement et le recyclage. Il a été interrogé sur son intérêt pour le sport, alors que la société propose de plus en plus de contenus dans cette catégorie, mais rien n'a filtré.



Dernier point, Cook a rappelé qu'il fallait s'y prendre tôt pour les cadeaux de Noël cette année à cause du risque de pénurie. Cette dernière pourrait durer encore un long moment d'après les mots du boss.