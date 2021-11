Apple agrandit son laboratoire de recherche en Israël

Il y a 9 heures

Actualité Apple

Julien Russo

4



Apple figure dans les entreprises qui investissent le plus tous les ans dans la recherche et le développement, c'est indispensable pour maintenir une bonne dynamique dans les innovations et futures nouveautés. Dans une quête d'étendre l'espace pour ses employés basés en Israël, Apple vient de signer un bail pour la construction d'un grand bâtiment.

Agrandissement du centre de R&D

À travers un rapport d'Apple Insider, nous venons d'apprendre qu'Apple a décidé de monter d'un niveau en ce qui concerne la recherche et le développement pour ses futurs produits. Alors que l'activité de ce service se concentre majoritairement en Israël, Apple a décidé d'agrandir son laboratoire en procédant à la signature d'un bail de 7 ans pour la construction d'un nouveau centre à proximité de celui situé à Herzliya Pituach (une ville au nord de Tel-Aviv).

Pour ce nouveau bâtiment, la firme de Cupertino offrira une superficie de 44 000 m2 à ses chercheurs et ingénieurs (qui viennent parfois du monde entier pour travailler avec Apple en Israël), pour faciliter le quotidien de ceux qui viennent en voiture, le géant californien proposera également 650 places de parking.



En mai 2020, on apprenait qu'Apple avait dépensé 86,9 milliards de dollars dans la recherche et le développement, Apple peut parfois investir plusieurs milliards dans un seul trimestre.

Les équipes d'ingénieurs et chercheurs travaillent sur de futures nouveautés sur les produits Apple déjà existants, mais se concentrent également sur des projets qui ne sont pas encore dévoilés officiellement au public.