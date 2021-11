Chiffonnette d'Apple : les expéditions se font plus tôt que prévu

Si vous avez acheté la chiffonnette d'Apple sur l'Apple Store en ligne et qu'on vous a annoncé un délai de plusieurs semaines (voire plusieurs mois) avant de la recevoir, une bonne surprise pourrait bientôt arriver. Plusieurs clients reçoivent depuis quelques heures une notification d'expédition alors que leur chiffonnette devait être expédiée vers la deuxième semaine de décembre.

Apple met le coup d'accélérateur sur l'expédition de sa chiffonnette

Quand la chiffonnette a été mise en ligne sur l'Apple Store en ligne, l'article dédié au nettoyage de nos écrans a fait un énorme bad buzz sur les réseaux sociaux. Les moqueries et la polémique autour du tarif de 25€ ont permis à Apple d'obtenir une géante publicité ce qui a très vite augmenté les délais d'expédition.

Si Apple annonçait une livraison entre 4 et 6 semaines pour le début du mois de novembre, il s'avère que finalement la firme de Cupertino a été un peu trop pessimiste ou ne pensait pas que la production serait aussi rapide.



Plusieurs clients ayant commandé la chiffonnette aux États-Unis, mais aussi au Canada viennent d'informer AppleInsider qu'Apple vient de les notifier d'une accélération de l'expédition du chiffon magique.

Un futur propriétaire de la chiffonnette d'Apple a informé que sa commande était normalement prévue pour une expédition le 9 décembre, mais que finalement Apple vient de faire l'envoi hier juste avant Thanksgiving.

Même son de cloche au Canada, malgré un délai d'expédition entre quatre à cinq semaines, un client vient de recevoir un mail l'informant de l'expédition de sa commande.

Ces deux cas commencent progressivement à se généraliser aux États-Unis et au Canada, cela montre qu'Apple arrive à obtenir plus vite que prévu le stock de chiffonnettes. Il se pourrait également que les commandes françaises, mais aussi européennes évoluent positivement d'ici les prochains jours.

N'hésitez pas à surveiller régulièrement votre suivi de commande sur l'Apple Store en ligne et vos mails puisque dès que votre produit Apple quitte le service logistique, vous recevez instantanément le mail d'expédition.



La chiffonnette d'Apple commercialisé au prix de 26,99€ sur Amazon est décrite comme le chiffon le plus sûr pour nettoyer vos écrans Apple. Vous pouvez l'utiliser pour tous les écrans, même ceux conçus en verre nanotexturé.

À travers ce nouveau produit, Apple a répondu à tous ses clients qui se préoccupaient de trouver le chiffon idéal pour nettoyer leurs écrans sans risquer de les abîmer. La chiffonnette est constituée d'un matériau non abrasif et doux au toucher !