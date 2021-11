Le directeur de la CIA affirme que l'espionnage traditionnel est devenu très difficile

Fondée en 1947, la Central Intelligence Agency (CIA) est l'agence de renseignement la plus populaire aux États-Unis. Habitué à être discrète sur ses opérations, mais aussi publiquement, William Burns le directeur de l'agence s'est pour la première fois exprimé dans le cadre d'une audience de confirmation.

Les fausses identités à l'étranger deviennent difficiles

La CIA a toujours été une agence de renseignement discrète, malgré sa popularité au cinéma et dans les séries télévisées. Dans une audience relayée par le WSJ, le directeur William Burns a dénoncé de grandes difficultés pour modifier l'identité de ses agents qui partent en mission à l'étranger dans des opérations spéciales.

Ce que reproche Burns, c'est l'évolution technologique qu'a connue notre monde ces dernières années, l'homme explique qu'aujourd'hui les smartphones sont omniprésents et que les caméras de sécurité dans les rues sont partout !

Le directeur de la CIA parle de "poussières numériques" qui viennent gêner le bon déroulement du travail de ses agents.

Autrefois, un chargé de mission de la CIA pouvait traverser les frontières avec un portefeuille rempli d'alias ou voyager en toute confiance dans des villes étrangères sans être repéré pour rencontrer des agents. Aujourd'hui, il doit faire face à des obstacles numériques qui sont la marque de la vie moderne : caméras de surveillance omniprésentes et contrôles biométriques aux frontières, sans parler des smartphones, des montres et des voitures qui signalent constamment leur position. Et puis il y a la "poussière numérique", les traces personnelles que presque tout le monde laisse à travers l'internet.

Selon Duyane Norman un ancien chef de la CIA, toutes les techniques et stratégies d'espionnage qui étaient exploitées sont désormais brisées.

Norman donne un exemple simple :

Comment un agent de la CIA peut-il prétendre travailler pour une autre agence gouvernementale ou une entreprise privée si son téléphone portable n'est pas régulièrement présent sur le site de cette entité, s'il n'y a aucune trace de lui en train d'effectuer des retraits au guichet automatique ou de payer son déjeuner avec une carte de crédit dans les environs, et s'il n'y a aucun signe de lui sur les caméras vidéo ?

Duyane Norman affirme qu'à notre époque, il n'est plus possible de mentir sur sa localisation et sur les lieux qu'on a fréquentés sans le soutien d'un expert dans l'informatique. Bien sûr, on peut ne peut avoir un smartphone avec soi, mais cela éveille toujours les soupçons dès que la "signature" électronique est absente.

Les agents privilégient la vie de quelqu'un d'autre plutôt que la fausse identité

Depuis le tout début, la CIA a créé de fausses identités à ses agents en mission à l'international, un simple agent pouvait avoir jusqu'à 9 identités différentes au cours de sa carrière. Cependant, aujourd'hui cela ne fonctionne plus puisqu'à l'ère de la technologie, une fausse identité est repérable dès l'embarquement dans un avion.

L'agence de renseignement américaine a été dans l'obligation de changer son fonctionnement et permet désormais à ses espions d'utiliser de vrais noms et de vivre la vie de quelqu'un d'autre, un espion peut devenir un chef d'entreprise, étudiant, homme d'affaires... Les possibilités sont nombreuses avec toujours comme objectif que la couverture soit la plus crédible afin de ne pas éveiller la suspicion des autorités locales.

Un autre mode de travail

Qui dit évolution technologie, dit forcément des techniques qui doivent s'adapter. Le directeur de la CIA a expliqué que l'agence de renseignements recrute les meilleurs experts dans le domaine de la manipulation du traçage numérique.

Comme un smartphone permet de trahir votre position géographique, on peut très bien s'en servir pour corrompre cette réalité en simulant la localisation à un autre endroit que celle de l'agent.

D'après William Burns, la plupart des défis technologies sont surmontables, il admet jouer à la perfection l'offensive, mais que ce n'est pas toujours simple !