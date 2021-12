Son MacBook Pro prend feu en pleine nuit sous son lit !

Il y a 1 heure

Mac

Julien Russo

Réagir



Que ça soit les smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, aucun appareil d'aucune marque n'est à l'abri d'une surchauffe qui déclenche un gonflement de la batterie jusqu'à que celle-ci prenne feu. Si Apple n'est pas l'entreprise la plus concernée par ce type d'incident, il n'en reste pas moins que plusieurs cas ont été recensés dans le passé et continuent à l'être aujourd'hui.

Son MacBook Pro prend feu en pleine nuit

C'est une histoire qu'Apple aurait préféré cacher au public, mais malheureusement pour l'entreprise l'affaire a éclaté il y a 24 heures sur le populaire site Reddit.

L'utilisateur Squeezieful a partagé hier sa terrible expérience avec son MacBook Pro. Alors qu'il était en train de dormir avec son Mac à proximité de lui, il est subitement réveillé par une odeur désagréable. Cherchant d'où peut provenir le problème, il comprend vite que cette odeur chimique et de brûlé est située sous son lit où se trouve son ordinateur.



Squeezieful regarde son MacBook Pro et remarque de la fumée qui sort de son ordinateur portable. Son objectif prioritaire est de stopper le plus rapidement possible le risque d'incendie, il va alors prendre la décision de sortir l'ordinateur, ce qui va lui causer quelques brûlures mineures aux mains à cause de l'appareil extrêmement chaud.

Le propriétaire du Mac affirme ne pas comprendre comment cela a pu se produire, il ne mentionne pas de changement de batterie récente (ce qui pousse à exclure l'hypothèse de la contrefaçon) ni d'environnement néfaste pour le MacBook Pro.

La seule chose qu'il dévoile, c'est que pendant l'incident, l'ordinateur portable n'était pas éteint, mais était en veille.

Et si l'explication venait de la génération du MacBook Pro ?

En cherchant plus loin, on s'aperçoit que le MacBook Pro de Squeezieful est un modèle commercialisé en 2015. Cette série de MacBook a posé des problèmes de sécurité et a incité Apple à lancer un grand programme de remplacement de batterie.

La firme de Cupertino avait appelé tous les clients ayant acquis un MacBook Pro 15 pouces entre septembre 2015 et février 2017 à faire changer leur batterie gratuitement, Apple reconnaissait une anomalie pouvant entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.



Squeezieful avait conscience de posséder un MacBook Pro concerné par ce rappel. C'est pour cette raison qu'après avoir acheté cet ordinateur en 2017, il a vérifié sur le site d'Apple avec le numéro de série s'il avait besoin de changer la batterie.

La réponse d'Apple a été catégorique : il n'y avait aucune utilité d'installer une nouvelle batterie puisque la personne qui lui a vendu le MacBook Pro l'avait déjà fait !

C'est la faute d'Apple

Selon les déclarations de Squeezieful, l'incident qui a eu lieu avec son ordinateur est une erreur d'Apple. L'utilisateur admet que l'entreprise a "fait son travail" en reconnaissant une anomalie liée aux batteries, en prenant en charge le remplacement gratuit de la batterie. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que la firme de Cupertino lui est dite que la réparation avait déjà été réalisée avec le précédent propriétaire du MacBook Pro. Visiblement, le système de détection de numéro de série a menti (ou s'est involontairement trompé) puisque le remplacement n'avait jamais eu lieu.



Apple n'a pas encore réagi à cette affaire qui commence à faire beaucoup de bruit sur Reddit et les réseaux sociaux, il est probable que l'entreprise s'exprime dans la journée. On imagine également que Squeezieful est déjà en contact avec Apple pour trouver une solution à l'amiable.



Source