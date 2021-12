TF1 va diffuser un reportage exclusif sur l’Apple Park

📌INÉDIT 📱Après plus de 2 ans de négociations, nos reporters ont été les premiers au monde à pouvoir filmer à l'intérieur d'Apple Park, le mythique campus du géant américain @Apple 👉Découvrez leur reportage exclusif ce dimanche soir, dans le JT #LE20H de @TF1 . cc @YaniKhezzar pic.twitter.com/4Dx6qcMeXC

Il est peu probable qu'on apprenne quelque chose, encore moins sur les futurs produits ou services de la firme comme l’iPhone 14. Apple ne laisse jamais rien au hasard et a nécessairement vérifié chaque image avec un grand soin. De plus, en temps de Covid, le campus est probablement en majorité vide, nous devrions donc avoir un aperçu de quelques espaces intérieurs ainsi qu’une déclaration de Jackson. Ce qui serait déjà mieux que ce qu’on eu les médias locaux aux États-Unis.

C’est par un tweet que TF1 a annoncé la chose, montrant quelques plans de l’amphithéâtre Steve Jobs Center, de la "cour" intérieur, des robots de production / test, ainsi que Lisa Jackson, la vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement. Impossible d’en savoir plus, la chaîne se faisant un malin plaisir à nous faire patienter jusqu’à ce soir.

Si une grande partie des français n’attend plus le journal de 20 heures de TF1 pour se tenir au courant de l’actualité, ce soir la première chaîne va diffuser un reportage exclusif tourné à l’Apple Park, après apparemment plus de deux ans de négociations. Aucun autre média, pas même américain, n’a filmé à l’intérieur du campus géant du constructeur californien.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.