Anime Digital Network : les mangas en streaming pour les fans

Il est vrai que nous sommes le jour de Noël et que c'est donc le jour des cadeaux et ADN en a un pour vous si vous êtes un fan incontournable de mangas. Avec sa plateforme ultra-complète, ADN vous plonge dans l'univers des mangas avec une offre plus que complète, de quoi passer des heures, des jours voire même des années dessus.

Le sanctuaire streaming des mangas

Saviez-vous que la France est le deuxième pays le plus consommateur de mangas juste derrière le Japon, le pays qui a inventé les mangas ? Et oui, les japonais peuvent remercier les français qui raffolent de ces mondes imaginaires qui se lisent de droite à gauche et qui sont donc les plus grands dépensiers dans le domaine.

Comme j'aime souvent le dire, avec la démocratisation de la technologie et des applications sur nos smartphones, tout est désormais à porter de main et il suffit de se renseigner un petit peu pour rapidement trouver une application qui répond à votre demande.



En ce 25 décembre, jour de Noël, nous avons décidé de nous attarder sur une application destinée aux fans de mangas. Anime Digital Network (ADN) est une application qui offre plus de 10 000 épisodes et films dans l'univers des mangas.



Oui nous pouvons le dire, c'est un peu le Netflix des mangas. En échange d'un abonnement payant, vous pourrez accéder à tous les contenus, créer plusieurs profils personnalisés sur un même compte ou encore ajouter vos mangas favoris à votre Watchlist. Les créateurs ont également pensé au mode enfant qui offre un accès uniquement aux films et épisodes qui ne disposent pas d'une limite d'âge.



Là où l'application fait fort, c'est qu'elle permet de visionner les programmes seulement une heure après leur diffusion en direct au Japon, le rêve ! Imaginez, si c'était aussi simple pour toutes les séries du monde...



Nous vous laissons le plaisir de télécharger l'app et de découvrir l'immense catalogue mais sachez que les plus célèbres comme Naruto, One Piece, Olive et Tom, Dragon Ball, Tom Sawyer... sont bien évidemment présents. De la nouveauté, du culte, du dessin animé ou encore des films, tout y est, même des œuvres françaises.



Pour terminer avec les prix, sachez qu'il vous en coûtera la somme de 6.99 € par mois (sans engagement) ou 59.99 € l'année, soit une économie de 28%.



Bonne fête à toutes et à tous !

