Unsplash Wallpapers : trouvez le fond d'écran parfait pour votre Mac

Une photo à couper le souffle pour votre fond d'écran, chaque jour. Unsplash est la première plateforme mondiale de photographie HD. Des millions de photos ont été soumises et la communauté Unsplash a sélectionné les meilleures. Aujourd'hui, vous pouvez profiter des fruits de notre travail.

Heureusement, il existe des solutions pour trouver rapidement de nouvelles images et photographies à mettre en avant sur l'ordinateur, dont l'excellent Unsplash Wallpapers (v1.4.5, 8 Mo, MacOS 10.12). À son lancement, l'application vous demandera quels sont vos thèmes préférés et vous proposera aléatoirement des wallpapers.

Lorsque vous acheter un Mac, Apple vous fournit une petite base de fonds d'écran pour personnaliser votre nouveau précieux. Seulement, vous remarquerez qu'on en fait vite le tour et qu'il vaut mieux faire ses petites recherches soi-même.

