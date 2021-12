Bons plans iOS : The House of Da Vinci 2, Cake Duel, Blox 3D

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 5 promos avec notamment The House of Da Vinci 2, Cake Duel, Blox 3D. L'occasion d'économiser 57€ !



Applications gratuites iOS :

Poetics (App, iPhone / iPad, v2.2, 29 Mo, iOS 11.0, Soulincode Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Poetics est une appli permettant d'ajouter une touche de poésie à vos photos, notamment grâce à des filtres, des effets et la possibilité d'ajouter du texte.



Les + : Sympa si vous voulez passer un message avec vos photos !

La possibilité de retrouver toutes les photos avec le hashtag #poetics sur Instagram et Twitter Télécharger l'app gratuite Poetics





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 54 Mo, iOS 9.1, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





FocusList (App, iPhone / iPad, v1.0.9, 35 Mo, iOS 12.1, Median Tech, s.r.o.) passe de 4,99 € à gratuit. FocusList vous aidera non seulement à planifier votre journée mais aussi à en accomplir davantage. Commencez par ajouter toutes les tâches que vous souhaitez accomplir dans la journée. Par défaut, le temps alloué à chaque tâche est de 30 minutes. Vous pouvez modifier le temps alloué en faisant glisser la souris vers la gauche ou la droite sur la tâche.



Appuyez ensuite sur le bouton "Commencer à travailler" en bas de l'écran et faites ce qui doit être fait. L'application comptabilisera le temps et vous avertira quand il sera temps de faire une pause. Vous pouvez également consulter les statistiques pour connaître l'efficacité de votre journée et modifier les temps de Pomodoro et de pause.



Les + : Améliorez votre productivité Télécharger l'app gratuite FocusList





Blox 3D (App, iPhone / iPad, v3.3, 191 Mo, iOS 7.0, Arjun Gupte) passe de 2,99 € à gratuit. Blox 3D est une app pour modéliser des objets dans un 3D entre un style logo et 8bits : une façon amusante et facile pour les plus jeux d'apprendre la modélisation.



Créez de superbes objets d'une manière simple et intuitive !



Les + : Intéressant pour les jeunes

C'est complet Télécharger l'app gratuite Blox 3D





Jeux gratuits iOS :

Slaughter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9, 338 Mo, iOS 9.1, Sergey Sukharev) passe de 0,99 € à gratuit. Slaughter est un jeu de survie. Vous incarnez Russell, un mercenaire emprisonné par un groupe de fous. Prenez toutes les armes que vous pouvez trouver et sortez d'une prison et traversez les rues d'une ville abandonnée.



Vous pouvez vous déplacer dans les environnements ouverts à l’aide de joysticks à l’écran et vous pouvez vivre l’action dans une perspective à la première ou à la troisième personne. Appuyez pour recharger les armes et faites glisser pour basculer entre elles. Le jeu comprend à la fois une campagne et un mode de survie.



Les + : Préparez vous à avoir de belles frayeurs Télécharger le jeu gratuit Slaughter





Rad Trails! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.7, 82 Mo, iOS 10.0, Daniel Grönlund) passe de 3,99 € à gratuit. Découvrez le jeu de course le plus coloré et le plus captivant, avec des effets visuels au néon, parfait pour les amateurs de motocross et les joueurs occasionnels.



Des courses individuelles ou en compétition et un large éventail de différentes pistes avec des difficultés progressives. De nouvelles pistes et de nouveaux endroits seront ajoutés dans les prochaines mises à jour.





Les + : Plus de 40 pistes dans 7 endroits différents

Mode Fantôme Télécharger le jeu gratuit Rad Trails!





Blox 3D City Creator (Jeu, Simulation / Productivité, iPhone / iPad, v2.1, 286 Mo, iOS 9.0, Arjun Gupte) passe de 4,99 € à gratuit. Blox 3D City Creator est une application qui permet aux enfants de créer des villes et villages avec différents bâtiments, voitures, routes et habitants, le tout dans un style à la Minecraft.



Une ville qui leur ressemble de A à Z et qui fera travailler leur créativité et leur imagination.



Les + : De nombreux objets disponibles pour une création sans limite ! Télécharger le jeu gratuit Blox 3D City Creator





Cake Duel (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.3, 81 Mo, iOS 9.0, Sizigi, Inc.) passe de 5,99 € à gratuit. Cake Duel est un jeu de tromperie. Bluffez vos adversaires pour prendre tout le gâteau dans ce jeu de cartes rapide pour 2 joueurs. Trompez vos adversaires en jouant des ensembles d'adorables troupes de moutons. Passez à l'offensive pour voler les gâteaux de votre adversaire tout en défendant les vôtres. Mentez sur vos cartes pour prendre de l'avance, mais ne vous faites pas prendre !



Si vous aimez les jeux comme le poker, le loup-garou et le BS, alors Cake Duel est le jeu qu'il vous faut !



Les + : Très drôle avec des amis Télécharger le jeu gratuit Cake Duel





Neon Rush (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 179 Mo, iOS 10.0, Kyle Scenna) passe de 3,99 € à gratuit. Améliorez votre temps de réaction et votre concentration en jouant à Neon Rush, un jeu stimulant où vous évitez les obstacles en contrôlant deux balles sur deux routes distinctes.

Les commandes simples et le gameplay conviennent aux personnes de tous âges!



Appuyez n'importe où sur le côté gauche de l'écran pour que la balle sur la route gauche change de voie. Appuyez n'importe où sur le côté droit de l'écran pour que la balle sur la bonne route change de voie.



L'achat intégré permettant de supprimer la publicité est gratuit aujourd'hui.



Les + : Très fun Télécharger le jeu gratuit Neon Rush





Cribbage With Grandpas (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.5.1, 37 Mo, iOS 8.0, Less Than Three Interactive) passe de 2,99 € à gratuit. Jouez au jeu de cartes classique du cribbage avec votre grand-père !



Cribbage With Grandpas est un jeu relaxant et délicieux avec lequel vous aimerez vous pelotonner. Il comporte un créateur de grand-père que vous utilisez pour créer un grand-père et choisir sa personnalité (grincheux, idiot, doux, etc.). Vous pouvez créer plusieurs grands-pères avec des paramètres de difficulté et de conversation différents pour chaque humeur.



Cribbage est un jeu de cartes préexistant qui a été créé dans les années 1600 et qui est connu pour son plateau en bois unique et son système de pointage. Il s'agit d'un jeu remarquable qui combine chance et habileté et qui peut être apprécié par des joueurs de tous âges. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les règles - les grands-pères vous apprendront ! Télécharger le jeu gratuit Cribbage With Grandpas





Promotions iOS :

Sketch Club (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 51 Mo, iOS 11.0, blackpawn.com) passe de 3,99 € à 0,99 €. Sketch Club est une application extrêmement polyvalente pour le dessin, la peinture, la typographie et même la correction et la manipulation de photos, qui permet aux débutants comme aux pros de porter leur art au niveau supérieur.



En plus de fournir des outils fantastiques pour la création, la communauté intégrée vous motive et vous inspire pour continuer à améliorer et à essayer de nouvelles choses. Participez aux défis quotidiens, aux compétitions hebdomadaires, aux événements de groupe mensuels, aux récompenses annuelles et à d'autres événements spéciaux! Suivez des tutoriels et des cours pour apprendre de nouvelles techniques et améliorer continuellement votre art numérique.



Les + : Les outils

La communauté présente Télécharger Sketch Club à 0,99 €





Starman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 662 Mo, iOS 9.0, nada studio, sl) passe de 3,99 € à 0,99 €. Accompagnez et guidez Starman à travers de beaux scénarios avec des atmosphères architecturales délicates et des puzzles élaborés. Récupérer la lumière, la lumière est la vie.



Cette expérience a été soigneusement créée par Sergio et Jacobo, deux frères et architectes.



Les + : Une belle expérience

L'atmosphère Télécharger Starman à 0,99 €





The House of da Vinci (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 990 Mo, iOS 8.2, Blue Brain Games) passe de 4,99 € à 1,99 €. Le jeu The House of da Vinci vous emmène dans un jeu d’aventure à énigmes 3D : il va donc falloir résoudre des casse-tête mécaniques, découvrir des objets cachés et plongez dans l’atmosphère authentique de la Renaissance.



Il va falloir être malin pour arriver au bout de ce jeu !



Les + : Un sérieux concurrent à The Room

L'un des meilleurs jeux de cette catégorie Télécharger The House of da Vinci à 1,99 €





The House of Da Vinci 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,3 Go, iOS 12.0, Blue Brain Games) passe de 4,99 € à 2,99 €. La suite tant attendue de La Maison de Vinci est enfin arrivée. Rejoignez plus de 1.000.000 de joueurs du monde entier et plongez dans l'aventure des casse-têtes en 3D !



Devenez Giacomo, l'apprenti du génie de la Renaissance, Leonardo da Vinci. Explorez le monde plein de puzzles, de gadgets mécaniques et d'inventions qui dérangent l'esprit. Voyagez dans le temps et assistez à une série d'événements mystérieux qui ont conduit à la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité.



Votre arme la plus puissante est votre esprit, votre esprit et vos compétences. Télécharger The House of Da Vinci 2 à 2,99 €