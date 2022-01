Bons plans iOS : SpongeBob SquarePants, Tile Rider, AVR X PRO

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment SpongeBob SquarePants, Tile Rider, AVR X PRO. L'occasion d'économiser 42€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Stickyboard 2 (App, iPad, v2.3, 3 Mo, iOS 7.0, Qrayon, LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Imaginez un tableau blanc, ajoutez-y post-it et notes en tout genre pour ne plus rien oublier ! Parfait également pour vos réunions au boulot, ou pour étaler vos idées et y voir plus clair.



Les meetings les plus constructifs se font toujours avec un tableau blanc et des post-it !



Les + : Application bien conçue

Centralisation facile de ses notes

Très visuelle Télécharger l'app gratuite Stickyboard 2

Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2022.2, 32 Mo, iOS 14.3, Evgeny Cherpak) passe de 7,99 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Pocket Lux Meter (App, iPhone / iPad, v3.0, 4 Mo, iOS 13.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. Pocket Lux Meter transforme votre iPhone ou iPad en un luxmètre professionnel et facile à utiliser. Il est basé sur la compensation interne de l'exposition, ce qui en fait l'application de luxmètre la plus précise.



Configurez rapidement les paramètres d'éclairage de votre serre, de votre salon, de votre lieu de travail et de votre poste de travail, éclairez votre salle d'étude, fournissez un niveau d'éclairage confortable sans trop d'éblouissement.



Vous pouvez mesurer le lux d'une source lumineuse en lx et en foot-candle sans avoir à dépenser un dollar pour des appareils professionnels.



Les + : Un outil pro ! Télécharger l'app gratuite Pocket Lux Meter





KEV (App, iPhone / iPad, v5.4, 11 Mo, iOS 11.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





AVR X PRO (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 47 Mo, iOS 10.0, Newkline Co., Ltd.) passe de 4,99 € à gratuit. Avec son interface sympa et ses fonctionnalités pratiques, AVR X PRO est une des meilleures applications d'enregistreur vocal, idéale pour les entrepreneurs, journalistes, tuteurs, professionnels audio, ingénieurs du son, personnel scolaire, étudiants, et pour n'importe qui travaillant avec des mémos vocaux.



Les + : Prise en charge Apple Watch et Widget

Enregistrements directs aux formats MP3, WAV, M4A Télécharger l'app gratuite AVR X PRO





Promotions iOS :

Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux !



Ainsi, on retrouve Sonny Featherland et Marty MacChicken, duo légendaire de la police des poulets qui vont alors devoir travailler ensemble sur une affaire très spéciale. Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs.



Avec son ambiance sombre dignes des meilleurs polars, ses graphismes en noir et blanc et une bande-son typée jazz prenante, on retrouve un parfait clin d'oeil aux films des années 40.



Télécharger Chicken Police à 5,99 €





SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Les + : Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge Télécharger SpongeBob SquarePants à 0,99 €