Apple va punir les vendeurs de faux produits en Amérique latine

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Alexandre Godard

Apple va travailler main dans la main avec Mercado Libre en Amérique latine pour dénicher puis arrêter les vendeurs de faux produits de la marque. En travaillant ensemble, il devrait être plus simple de régler ce problème mondial qui touche toutes les grandes marques.

La contrefaçon : un combat difficile mais important

La contrefaçon est l'une des choses les plus horribles qui existe pour les marques connues mondialement. Malgré sa grande vigilance, Apple ne peut bien évidemment pas stopper toutes les contrefaçons de ses produits à travers le monde mais fait tout de même son maximum en s'associant avec des entreprises locales.

C'est justement le cas avec Mercado Libre en Amérique latine. Mercado Libre est une sorte "d'Amazon local" qui propose une immense plateforme en ligne sur laquelle il est possible de vendre des produits à des particuliers. Comme sur Alibaba ou d'autres, on y retrouve malheureusement des faux produits Apple et qui en plus se vendent comme des petits pains. C'est pourquoi le géant américain a décidé de réagir. Rappellons d'ailleurs que les produits les plus contrefaits sont les AirPods, les chargeurs et les coques iPhone.



Grâce à un accord entre les deux entreprises, Mercado Libre a informé tous ceux présents sur la plateforme que de nouvelles règles allaient être mises en place dans les jours à venir. La règle principale est simple, si Apple constate un produit contrefait et qu'il dénonce le revendeur à Mercado Libre, le fautif pourrait recevoir de lourdes sanctions. Suppression de tous les comptes affiliés sur la plateforme, banni à vie du service...



Une mesure qui devrait en freiner plus d'un même s'il ne sera jamais possible de bannir tout le monde. Cependant, plus les années passent et plus Apple prend le problème au sérieux. Après avoir placé plusieurs équipes chargées de repérer sur Instagram et Facebook les revendeurs de produits Apple contrefaits, c'est au tour de Mercado Libre d'y passer. Il ne reste plus qu'à voir si Apple mettra ce système en place sur d'autres plateformes et à d'autres endroits de la planète.