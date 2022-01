Tim Cook annonce une amélioration à venir sur la disponibilité des produits Apple

En 2021, Apple a réalisé une belle performance dans tous ses rapports financiers, des chiffres d'affaires en hausse, des bénéfices nets qui ont explosé et des ventes toujours plus importantes. Cependant, Tim Cook a admis il y a quelques mois que cela aurait pu être encore mieux s'il n'y avait pas eu la pénurie des puces. Après une fin d'année chaotique pour la disponibilité des iPhone 13 Pro et des nouveaux MacBook Pro, Tim Cook a assuré que la situation va progressivement revenir à la normale.

Des stocks de retours

(presque comme avant)

Au début de la crise sanitaire, Apple a été l'une des rares entreprises dans le monde à ne pas être impacté par la pénurie de puces et de certains composants. Cela a été dû à une belle anticipation de la part de Tim Cook et du reste de son équipe, la firme californienne avait commandé en masse tout ce dont elle avait besoin avant que la situation se dégrade.

Ce que n'avait pas prévu Apple, c'est que la pandémie Covid-19 allait durer plus d'un an, les stocks d'avance du géant californien se sont progressivement épuisés, ce qui a déclenché une perte de plusieurs milliards de dollars sur la totalité de l'année 2021.



Aujourd'hui, Tim Cook tient à rassurer les clients d'Apple.

Dans une interview exclusive au Wall Street Journal, le CEO a reconnu avoir constaté des contraintes d'approvisionnement exceptionnelles ces derniers mois pour la plupart des produits du catalogue.

Heureusement, la disponibilité des produits va s'améliorer dès le mois de mars, Tim Cook parle de "moins de contraintes".

Si le CEO d'Apple opte pour ce discours, c'est essentiellement parce qu'il a reçu des nouvelles positives des fournisseurs.

Ces derniers donnent de la visibilité régulière à leurs clients, les entreprises comme Apple ont besoin d'une clarté sur la tendance en cours et celle dans les mois à venir. Cela permet de s'organiser pour les stocks et les diverses commandes auprès des autres partenaires.



Le journaliste du WSJ a voulu aller plus loin en poussant Tim Cook à communiquer une date approximative où la situation va réellement s'améliorer, malheureusement le CEO a répondu ne pas avoir assez de détails pour être en mesure de faire une prévision aussi précise.



Malgré un 4e trimestre de 2021 concerné par beaucoup de ruptures de stock, cela n'a pas empêché Apple de réaliser un chiffre d'affaires époustouflant de 123,95 milliards de dollars, une somme en hausse de 11% par rapport au T4 2020.

Apple a également surpris les investisseurs avec un bénéfice net de 34,6 milliards de dollars !