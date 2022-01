Bons plans iOS : Cluedo, Kintsugi, Iced In

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Cluedo, Kintsugi, Iced In. L'occasion d'économiser 47€ !



Rebel Cops (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5, 754 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,99 €.

Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.



Il s'agit de la version tactique de «This is the Police» avec des opérations au tour par tour où un seul coup peut vous coûter la vie. Rapidité, futilité et inventivité seront vos maîtres-mots avec une gestion indispensable et minutieux de votre arsenal en guise de cadeau supplémentaire.



Pour mener à bien votre guérilla, sans effectifs et sans armes, il faudra utiliser la dissimulation et la couverture pour approcher l'ennemi en silence et le faire tomber avant qu'il ne donne l'alerte. Vous avez à votre disposition un arsenal d'armes et d'équipements non létaux, ainsi que des atouts tactiques particuliers, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous améliorez vos rebelles. Et surtout, rappelez-vous, ni vous ni les criminels n'avez de barres de santé.

Télécharger Rebel Cops à 3,99 €