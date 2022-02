Gucci lance sa propre Smart Case pour l'AirPods Max à 980 dollars

L'AirPods Max a conquis la majorité des consommateurs grâce à sa qualité audio exceptionnelle, sa réduction de bruit active qui figure comme l'une des meilleures sur le marché... Malheureusement pour Apple, cette joie des clients n'a pas été la même à propos de la Smart Case. Depuis le début, les critiques sont abondantes, c'est d'ailleurs la raison qui a poussé Gucci à proposer une alternative...

La Smart Case de Gucci pour l'AirPods Max

Les marques de luxe sont nombreuses à consacrer de leur temps dans la création et le développement d'accessoires pour les produits Apple. En effet, quand un client Apple investit plus de 600 euros dans un casque audio, il y a de fortes chances que celui-ci possède de bons revenus et puisse investir dans un accessoire haut de gamme pour son produit Apple.

À cette clientèle qui souhaite une protection "premium" pour leur casque Apple, Gucci a lancé l'Ophidia pour AirPods Max, un accessoire qui est exclusivement disponible sur le site de la marque.

Dans la description du produit, Gucci explique que cette protection pour AirPods Max a été conçue pour réunir un effet vintage et contemporain.

Jouant avec le contraste entre le passé et le présent, l'intérieur de l'accessoire est imprimé avec "Hodiernum", un mot latin qui signifie "appartenir au présent". Une bandoulière réglable ajoute une note polyvalente avec de multiples façons de porter.

Comme d'habitude avec cette entreprise, on retrouve une qualité exceptionnelle avec une doublure en néoprène et viscose, des détails en cuir brun, une fermeture par bouton-pression...

Gucci note également que la fabrication a lieu en Italie dans l'une de ses usines, ce n'est pas du Made in China pour faire des économies !

À noter que pour faciliter le transport de son AirPods Max, Gucci propose une bandoulière réglable avec chute de 23,6".