Insolite : 2 ans de prison et 1 million d'amende pour avoir escroqué Apple

Un homme de 32 ans vivant aux États-Unis va devoir rester un petit temps en prison pour avoir escroqué Apple à hauteur d'un million de dollars. Il devra également rembourser cette somme d'agent au géant américain, bon courage.

C'est du génie mais c'est interdit !

Un homme d'origine chinoise et vivant aux USA depuis 2013 vient d'être reconnu coupable dans une affaire d'escroquerie envers la société Apple. De son vrai nom Haiteng Wu, cet homme de 32 ans diplômé en ingénierie était accusé d'avoir escroqué des centaines de milliers d'euros à Apple.



À l'aide de complices présents à Hong-Kong dont sa femme, il se faisait livrer des colis contenant des centaines de faux iPhone inutilisables mais terriblement ressemblants d'un point de vue extérieur. Pour que tout fonctionne correctement, ces iPhone contrefaits étaient équipés de véritables numéros IMEI appartenant pour le coup à de réels iPhone sous garantie.

À l'aide de fausses identités, l'homme envoyait les téléphones à Apple en prétextant qu'ils ne fonctionnent plus afin qu'ils soient remplacés par des nouveaux modèles et donc des authentiques. Wu se chargeait par la suite de les revendre et d'en renvoyer certains en direction de Hong-Kong pour récolter d'énormes sommes d'argent.



S'il a depuis été arrête, son jugement devant le tribunal était attendu et il est enfin tombé. Haiteng Wu écope en conséquence de 26 mois (2 ans et 2 mois) de prison ferme en plus d'une amende d'un million de dollars. Une amende qui serait à la hauteur de ce que l'homme aurait gagné grâce à son stratagème selon ses propos. Sa femme devra également purger 5 mois de prison ferme et devrait voir sa peine s'alourdir le mois prochain.



L'idée, bien qu'interdite, était tout de même liée au génie étant donné la somme d'argent gagné en même pas quatre ans. Mais comme toujours dans ce genre d'histoire, la plus grande erreur des malfaiteurs reste de ne pas savoir s'arrêter face à l'appât du gain. Quoi qu'il en soit c'est interdit par la loi et la justice a bien fait son travail.