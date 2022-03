Un homme écope de 12 ans de prison pour avoir détourné 1.3 million de $ d'iPhone

Alexandre Godard

Un homme d'origine jamaïcaine, séjournant illégalement aux USA, a écopé d'une peine de 12 ans de prison et d'une amende de 700 000 $. Son crime, avoir usurpé l'identité de nombreuses personnes pour commander des iPhone via un système de crédit auprès de l'opérateur américain Sprint.

Une affaire d'iPhone volés résolue !

Après vous avoir raconté l'histoire d'un homme vivant aux USA ayant écopé de deux ans de prison et d'un million de dollars d'amende pour escroquerie envers Apple, place à un nouveau récit insolite. Cette fois-ci, c'est un jamaïcain vivant également aux États-Unis qui a pour sa part reçu une peine de 12 ans de prison en plus de 700 000 dollars de dédommagements.



Cet homme qui était en situation illégal sur le territoire américain a été désigné comme "chef du stratagème" de l'escroquerie qui lui a permis de s'emparer d'iPhone "volés" pour une valeur totale de 1.3 million de dollars.



Horace Henry, 44 ans, a été reconnu coupable dans l'affaire qui l'accusait d'avoir "volé" une quantité importante d'iPhone à l'opérateur téléphonique Sprint dans plus de 14 états à travers le pays. Pour ce faire, il a usurpé un nombre conséquent d'identités, 390 pour être précis et a par la suite ouvert des comptes Sprint pour commander des iPhone.



À la fin, il semblerait que 1630 iPhone aient été commandés mais que la moitié ne soit pas arrivée à destination. D'où l'amende de 700 000 $ qui correspond à une partie du montant total qui s'élève à 1.3 million de $.



L'entourloupe aura tout de même durée 1 an et demi, de janvier 2018 à juillet 2019. D'après l'enquête de la sécurité intérieure, les smartphones ont été exportés vers d'autres pays pour être vendus en toute tranquillité et au prix maximal.



Il n'est pas le seul à s'être fait arrêter par la police car d'autres personnes impliquées de près ou de loin à l'affaire séjournent actuellement en prison ou sont en liberté conditionnelle en attendant leur jugement.



