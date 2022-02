Amazon : Un chargeur à induction 3 en 1 en réduction à -15%

Les accessoiristes l'ont vite compris, nos besoins ont changé depuis l'apparition des écouteurs sans fil et des montres connectées. En plus de recharger notre iPhone la nuit, nous devons aussi trouver un endroit pour recharger notre Apple Watch et nos AirPods, c’est pour cela que les chargeurs à induction 3 en 1 ont rapidement été démocratisés. Celui de EXW est un peu particulier, il ressemble énormément à ce qu'on a l'habitude de voir chez la concurrence, mais contrairement à certains il a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place sur la table de chevet.

Un chargeur rapide qui vaut le détour !

Vous êtes en quête d'un nouveau chargeur sans fil 3 en 1 pour recharger vos produits Apple (ou même Android) en simultanée ?

Dans la catégorie des chargeurs au prix accessible et haut de gamme, l'entreprise EXW propose un produit vraiment convaincant.

Avec ce chargeur à induction, vous retrouvez plusieurs avantages :

Une haute compatibilité : vous pouvez recharger tous les iPhone compatibles avec la recharge sans fil (à partir de l'iPhone 8) ainsi que tous les smartphones Android qui possèdent cette technologie.

Côté montre connectée, cela fonctionne de l'Apple Watch Series 2 à la Series 7. Attention, les modèles concurrents ne sont pas pris en charge.

Pour les écouteurs sans fil, tous les AirPods sont compatibles sauf les AirPods 1. Veillez à bien avoir un boîtier qui peut se recharger en sans fil !

Un transport simplifié

En plus de prendre une place limitée, ce chargeur sans fil à induction est capable de se plier, ce qui permet de mettre son smartphone en mode vertical ou allongé. Une bonne idée si vous n'avez pas de montre connectée ou d'AirPods à recharger !

Grâce à cette inclinaison de la base de recharge, le transport devient plus facile, vous pouvez glisser l'accessoire dans un sac à dos quand vous partez en vacances.



Vous retrouvez dans le packaging, le chargeur sans fil, le câble de charge rapide, l'adaptateur QC 3.0 ainsi qu'un petit manuel pour vous expliquer comment il fonctionne.

Tout est fourni, vous n'aurez bien besoin d'acheter en plus.

Prix et disponibilité

Normalement, ce chargeur à induction 3 en 1 est proposé au tarif de 42,99€, il est en promotion à 36,54€ sur une durée limitée, ce qui représente une économie de -15%.

On remarquera que cet accessoire semble faire l'unanimité avec une note de 4,5/5 sur Amazon (plus de 690 votes).

Il est disponible en noir ou blanc, à vous de choisir votre préférence au moment de la commande, la promotion est affichée sur les deux couleurs.

Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison dès demain. Le retour est gratuit en cas d'insatisfaction !