Tweetbot 7.0 ranime l'onglet "Stats" et ajoute 2 thèmes

L'éditeur Tapbots a publié une nouvelle mise à jour de son application Tweetbot, portant le numéro à 7.0. La nouvelle version fait revenir une ancienne fonctionnalité très intéressante pour les plus accrocs et ajoute deux nouveaux thèmes à une liste déjà conséquente.

Tweetbot for Twitter passe la septième

L'une des meilleures applications iPhone (et iPad) pour les personnes qui préfèrent ne pas utiliser l'application Twitter officielle, s'améliore encore. La grande nouveauté de Tweetbot 7 est en fait le retour d'une ancienne fonctionnalité - l'onglet des statistiques qui indique le nombre de Likes, Réponses, Retweets et autres que vos tweets ont reçu ces derniers temps.



En plus du retour de l'onglet des statistiques, nous avons également droit à deux nouveaux thèmes : Bumblebee et Hej. Tous deux ont des accents jaunes et sont absolument superbes sur les iPhones et iPads modernes comme en atteste la capture partagée par les développeurs.

Tweetbot est pour beaucoup, l'application de référence sur iPhone, iPad et Mac, et cette nouvelle mise à jour confirme sa place sur leur écran d'accueil. La possibilité de synchroniser automatiquement les timelines entre les appareils est une véritable merveille et c'est quelque chose que Twitter devrait vraiment ajouter à sa propre application.



Ceux qui ont déjà installé la mise à jour précédente de Tweetbot pourront obtenir la version mise à jour via l'App Store dès maintenant. Tous les autres peuvent la télécharger gratuitement - des abonnements avec achat in-app sont toutefois disponibles pour profiter de l'ensemble des options. Attention toutefois, la version 7.0 nécessite désormais iOS 14.5 au minimum.

Télécharger l'app gratuite Tweetbot for Twitter