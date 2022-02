SpaceTime3D poursuit Apple pour la conception du multitâche et des onglets Safari

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Julien Russo

Nouvelle procédure en justice contre Apple. La firme de Cupertino vient d'apprendre que l'entreprise SpaceTime3D l’a poursuivi pour la violation de l'un de ses brevets qui a été déposé en... 2007. Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que ce sont deux affichages populaires sur iOS et iPadOS qui sont visés.

Un combat judiciaire commence

Contre les géants comme Apple, il y a deux types de poursuites judiciaires, celle qui a pour unique but de condamner Apple et de recevoir un gigantesque dédommagement financier (patent troll) et il y a celle qui revendique une véritable violation de brevet avec de solides arguments persuasifs.

Dans le cas de SpaceTime3D, cela se situerait plutôt dans la seconde catégorie, une plainte sérieuse, qui a des arguments et qui a de quoi faire tomber le géant californien !



Ce que reproche aujourd'hui l'entreprise à Apple, c'est une violation d'un brevet qui a été enregistré l'année de l'annonce de l'iPhone, soit précisément en 2007. SpaceTime3D affirme qu'Apple a délibérément copié sans autorisation le système d'onglets de Safari ainsi que l'affichage du multitâche qui permet de fermer une application iOS ou iPadOS.



L'entreprise assure qu'avant la présentation de l'iPhone et d'iOS, une communication a été réalisée dans plusieurs médias populaires aux États-Unis, on parle tout de même du Wall Street Journal, de The Economist et du Washington Post.

À la rubrique "Technologie", SpaceTime3D exposait (avec plusieurs captures d'images) des avancées logicielles sur son propre navigateur qui était encore à l'époque en bêta.

Ce que soupçonne aujourd'hui l'auteur de la plainte, c'est qu'Apple a été séduit par le multitâche ainsi que les onglets du navigateur. Avec une grosse dose de malhonnêteté, la firme de Cupertino aurait volontairement copié les idées (rapidement protégées par un brevet) et n'aurait même pas pris l'initiative de se rapprocher de SpaceTime3D pour éviter d'entrer en négociation et d'attirer l'attention.



Quand on regarde de près le dossier, il y a plusieurs pépins qui vont désavantager Apple face au juge qui sera responsable de l'affaire. Plusieurs cadres avaient publiquement mentionné que le multitâche et les onglets imaginés par SpaceTime3D étaient "époustouflants", un autre a parlé d'un "gain de temps considérable" pour l'utilisateur.

Évidemment, l'entreprise qui attaque Apple a soigneusement conservé tous ces témoignages qui pourraient faire très mal à Apple, puisqu’ils apportent la preuve que les innovations logicielles protégées ont fait du bruit en interne chez Apple, cela ne peut pas être une coïncidence !



À l'heure qu'il est, les avocats d'Apple doivent probablement être en train de préparer une solide défense pour les futures audiences au tribunal. Le plaignant n'a pas mentionné son objectif dans cette affaire, mais il y a fort à parier que seront demandés d'importants dommages et intérêts. À voir après si Apple aura une amende à la hauteur du temps de la violation du brevet, peut-être pas, car SpaceTime3D a quand même pris 15 ans pour se réveiller...



