Les nouvelles applications : Play, Five Cents, Caset

L'application Five Cents vous aide à suivre vos flux financiers : dépenses, revenus et transactions entre comptes. Ajoutez vos entrées de dépenses ou de revenus pour voir un graphique détaillé. Elle vous aide à voir la différence entre les dépenses et les revenus d'un jour à l'autre en vue hebdomadaire ou mensuelle.

Play (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 6 Mo, iOS 15.0, Marcos Antonio Tanaka)

Play est le meilleur moyen de mettre en favoris des vidéos YouTube pour les regarder plus tard.



Les vidéos peuvent être importées, ajoutées via la feuille de partage ou par glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent les afficher dans une liste, une grille ou un tableau (macOS), les rechercher, les filtrer, les trier et les organiser à l'aide de balises. iCloud garde tout à jour sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Ajoutez et personnalisez quelques widgets pour avoir YouTube sur votre écran d'accueil, et commencez à regarder d'un simple toucher.



Lorsque vous appuyez sur le bouton pour sauvegarder une vidéo, l'application identifie automatiquement ses métadonnées, notamment le titre, le nom de la chaîne et la date de publication. Les utilisateurs peuvent également personnaliser des étiquettes pour organiser leurs vidéos "à regarder plus tard".

Télécharger Play à 1,99 €