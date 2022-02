OncoClic : une application destinée aux professionnels en cancérologie

OncoClic est une application créée par deux cancérologues français. Son objectif, aider leurs confrères et transmettre un maximum d'informations autour de l'oncologie et des cancers. Une excellente idée qui pourrait aider de nombreuses personnes

OncoClic : l'oncologie digitale

S'il nous arrive souvent de parler des points négatifs de la technologie, on n'en oublie pas pour autant le côté positif. Les applications sont devenues indispensables dans notre quotidien et celles liées à la santé le sont encore un peu plus. Dans ce domaine, nous pensons bien évidemment à Doctolib mais d'autres moins connues du grand public sont également présentes.



C'est justement le cas de l'application OncoClic qui au-delà de ses multiples fonctions, propose une base de données complète sur les essais cliniques réalisables auprès d'un patient atteint d'un cancer. Précision importante, l'application est accessible à tout le monde mais avant tout réservée aux professionnels du domaine. Elle a pour objectif de leur servir de support digital lorsqu'ils accompagnent leurs patients.

OncoClic est un support de diffusion en oncologie en en soins de support interactif à l'usage des professionnels de santé.

Dans cette fameuse section "Essais Cliniques", les cancérologues ont accès à une tonne d'informations liées aux traitements des cancers quelle que soit la partie du corps du patient touchée. Une fois la partie du corps sélectionnée, un tableau présentant plusieurs études est disponible. Pour chaque étude, on retrouve le traitement à suivre et les conditions à respecter. Toutes les informations sont mises à jour continuellement et donc toute fraîches.



Pour ce qui est du reste, on retrouve un fil d'actualité médicale avec des articles écrits mais également des vidéos. Dans la catégorie "Mes Outils", il y a un manuel de soins de support, un tableau des grades CTC les plus fréquents ou encore des protocoles de soins.



Une base de données complète référençant les médicaments en cancérologie est mise à votre disposition et elle est par ailleurs régulièrement mise à jour elle aussi (sources de l'ANSM). Pour finir, vous pouvez accéder à de nombreux protocoles de chimiothérapie, des référentiels d'oncologie ou alors dénicher des essais thérapeutiques pour orienter vos patients.



OncoClic rappelle que son application a pour seul objectif de renseigner et d'aider mais en aucun cas de remplacer un professionnel de santé.

