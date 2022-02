De nouvelles couleurs pour les étuis MagSafe de l'iPhone 13 à venir ?

Le printemps arrive à grands pas avec à son bord le signe du retour des beaux jours (c'est ce qu'on espère tous, en tout cas), et une très bonne occasion pour les marques de mettre en place de nouvelles couleurs sur leurs produits. C'est également le cas d'Apple qui, selon des photos leakés, serait sur le point de lancer de nouveaux étuis MegSafe pour l'iPhone 13.

Et quoi de mieux que l'évènement prochain prévu par la Pomme pour les dévoiler ? Car oui, selon les rumeurs, la firme de Cupertino pourrait tenir une conférence dans un peu plus d'une semaine durant laquelle de nouveaux produits seraient présentés.

Selon l'utilisateur de Twitter Majin Bu, Apple aurait prévu quatre nouveaux étuis en silicone MagSafe pour la ligne d'iPhone 13 avec de nouvelles couleurs jaune, vert foncé, violet et orange. Photos leakées à l'appui, Apple pourrait les présenter dans quelques jours, ainsi que de nouvelles couleurs de bracelet pour l'Apple Watch.

