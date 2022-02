"La technologie est capable de changer le monde" selon Tim Cook

On voit toujours Tim Cook s'exprimer dans les médias qu'après la commercialisation d'un nouveau produit Apple. Cependant, le CEO a décidé de bousculer ses habitudes et prendre de son temps pour accorder un entretien exclusif au magazine italien Corriere della Sera, Cook mentionne sa vision de la technologie qui d'après lui... est capable de changer le monde !

Tim Cook se dit en réflexion permanente sur les engagements d'Apple

Quand on est aux commandes d'une entreprise qui figure parmi les plus puissantes dans le monde et qui atteint des milliards de personnes grâce à des appareils innovants et révolutionnaires utilisés au quotidien, les responsabilités sont gigantesques. Tim Cook se dit avoir conscience de l'enjeu de ses décisions et explique réfléchir tout le temps à l'engagement d'Apple envers l'environnement, l'humanité, l'innovation...



Au cours de l'entretien, le CEO d'Apple est revenu sur la pandémie Covid-19 qui sévit depuis 2 ans dans le monde, il affirme que nous vivons actuellement un moment crucial dans l'histoire et que la technologie à une place importante pour les années à venir :

Alors que le monde émerge d'une pandémie qui nous a tant pris au cours des deux dernières années, nous avons l'occasion unique de façonner l'avenir dans lequel nous voulons vivre. Les décisions que nous prenons aujourd'hui sur la manière de reconstruire et sur l'orientation de nos ressources laisseront des traces pendant de nombreuses décennies. Et s'il est clair que la technologie aura une profonde influence sur l'avenir que nous construisons, il est important de se rappeler qu'elle n'est pas essentiellement bonne ou mauvaise. Son impact dépendra des valeurs et des intentions que nous plaçons au cœur de nos innovations.

Tim Cook reconnaît que le principal objectif d'Apple ne change pas, il est le même depuis la création de l'entreprise : utiliser la technologie pour faire évoluer la vie des gens et enrichir nos valeurs. Le CEO évoque également la détermination d'Apple dans la protection de l'environnement :

Chez Apple, nous avons toujours cru avec conviction que la technologie, enrichie par nos valeurs, peut changer le monde pour le mieux. Nous pensons que le véritable objectif de l'innovation est d'améliorer la vie des gens et nous travaillons dur pour atteindre cet objectif en plaçant l'humanité au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes aussi profondément engagés à faire partie de la solution au changement climatique : parce que nous savons que les gens ne peuvent bénéficier de la technologie que nous créons que dans un environnement où l'humanité peut prospérer.

Comme à son habitude, Tim Cook parle de confidentialité, selon ses propos, il y a une énergie incroyable en interne chez Apple pour protéger le droit fondamental à la vie privée des utilisateurs. Il n'est plus acceptable en 2022 que les données personnelles d'une personne puissent encore être exploitées ou suivi sans son consentement ! D'après Cook, ce sont des pratiques malsaines et graves qui doivent disparaître.



