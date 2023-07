Réparer un écran sans le changer ? C'est possible avec cette nouvelle technologie laser !

Avec les smartphones, il y a différents types de clients, ceux qui n'ont jamais cassé un écran de leur vie et qui ne cherchent même pas à le protéger et il y a... les maladroits, ceux qui ont un grand nombre d'écrans cassés à leur compteur. Depuis toujours, les fabricants comme Apple ne cherchent pas à réparer les écrans, ils procèdent immédiatement à l'échange. Cette procédure pourrait bientôt évoluer avec l'arrivée d'une technologie laser révolutionnaire capable de réparer un écran sans le changer !

La révolution qu'on attendait tous

Les écrans des iPhone et des smartphones en général sont les composants les plus coûteux à réparer. Au fil des années, les écrans de nos smartphones ont connu de grandes avancées technologiques, notamment avec des verres plus résistants et l'introduction des écrans OLED, offrant une qualité d'image supérieure, des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. Cependant, cette avancée technologique a également rendu les réparations d'écrans plus coûteuses et plus délicates.



La réparation des écrans OLED est souvent synonyme de dépenses importantes. Par exemple, le remplacement de l'écran OLED de l'iPhone 14 Pro Max peut coûter jusqu'à 489€ sans AppleCare+, un prix complètement hallucinant qui s'explique par le procédé délicat, sensible et compliqué qui a lieu dans les Apple Store et centres de réparation.

Une technologie prometteuse débarque

Un YouTuber du nom de Spare Parts a eu l'occasion d'observer une nouvelle technologie de réparation d'écran en action. Bien qu'elle ne soit pas en mesure de réparer les câbles en verre ou flexibles, qui doivent être en bon état, elle est capable de résoudre les problèmes rencontrés au niveau de la couche OLED du milieu des écrans.



Ce nouveau processus de réparation très futuriste est actuellement manuel et non automatisé, mais cela va probablement évoluer sous peu. Cependant, même s'il nécessite une intervention humaine, il pourrait avoir un impact positif sur les reconditionneurs de téléphones et les services de réparation. Au lieu de devoir remplacer l'écran complet, il serait possible de réparer uniquement les parties endommagées, ce qui représenterait une économie considérable en termes de coûts et de ressources. Même du côté d'Apple, l'entreprise n'aura plus d'excuse pour facturer la prestation à plus de 400€.

Le YouTuber Spare Parts mentionne également dans sa vidéo un ami nommé Xuan qui vend ces machines réparatrices pour environ 12 000 $. Cela montre que cette technologie est déjà disponible sur le marché et qu'elle peut être mise entre les mains des professionnels de la réparation.