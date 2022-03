Les nouvelles applications : WallShift, Logger, SteakWallet

WallShift (App, iPhone, v1.0.1, 102 Mo, iOS 15.0, Dario Roa) WallShift vous permet de changer votre fond d'écran automatiquement, au moment de la journée que vous souhaitez.



L'application nécessite une interopérabilité avec l'application Shortcuts pour fonctionner.



Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Sélectionnez parmi vos propres photos

- Utilisez des fonds d'écran générés sur mesure

- Utilisez le mode aléatoire pour obtenir un fond d'écran différent à chaque fois, afin que votre écran reste frais !





Steakwallet (App, iPhone, v2.0.5, 107 Mo, iOS 12.0) Commencez à gagner des intérêts sur votre crypto en quelques secondes. Steakwallet est le moyen le plus simple et le plus facile de mettre en jeu vos actifs cryptographiques à travers les blockchains.



- Vos clés, votre crypto : Vous avez le contrôle total de votre portefeuille et de votre crypto.

- Support multi-chaînes : Inutile d'avoir plusieurs portefeuilles car Steakwallet prend en charge la plupart des blockchains les plus populaires.

- Le flux de jalonnement le plus simple : oubliez les flux de travail complexes, Steakwallet automatise toutes les étapes possibles.

- Importez votre portefeuille depuis MetaMask et d'autres portefeuilles.





Plant Hunter (App, iPhone, v1.0.2, 8 Mo, iOS 14.0, 笛 姜) Croissance et suivi des événements des plantes, et nous espérons que vous ressentirez la joie de cultiver des plantes ainsi que d'expérimenter la joie de vivre en l'utilisant.

Cette application a un élément d'achat intégré, et l'achat peut éliminer la limitation d'ajouter le nombre de plantes et d'enregistrement.