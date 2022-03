Slack pour iPad propose une nouvelle interface utilisateur

Slack, c'est l'application parfaite pour communiquer entre collègues de travail. L'application propose les messages privés, les canaux de discussions, les appels vocaux et vidéos... Bref, c'est la meilleure app pour rester en contact en période de télétravail. Dans un billet de blog, Slack vient de dévoiler une importante mise à jour pour ses utilisateurs sur iPad. Voici les nouveautés qui ont été ajoutées !

Slack rafraîchit son interface sur iPadOS

Si vous êtes un utilisateur régulier de Slack sur iPad, vous avez probablement aperçu de nombreux changements dans la dernière mise à jour de l'application. En effet, Slack propose désormais une interface utilisateur améliorée avec plusieurs points qui ont été revus pour permettre une expérience optimale.



Commençons par la mise en page, celle-ci a complètement été redessinée en mettant en place deux colonnes, la plus fine à gauche vous permet d'accéder rapidement à l'accueil, aux discussions privées, aux canaux, aux mentions et à la recherche d'un message ou d'un contenu spécifique.

Dans la seconde colonne qui est nettement plus épaisse, on retrouve directement la liste des discussions en cours et de la totalité des canaux que vous avez rejoint dans le serveur.

Lorsque vous sélectionnez une chaîne Slack ou un message direct dans la barre latérale de gauche, vous verrez le contenu apparaître dans le volet de droite. Cette nouvelle mise en page facilite le multitâche et le maintien de la productivité, que vous produisiez un tournage vidéo ou que vous planifiiez une feuille de route produit.

Plusieurs changements dans la barre latérale vont probablement être très appréciés par les utilisateurs de Slack sur iPad :

Les sections sont maintenant pliables, de sorte que vous pouvez masquer des groupes de canaux et vous concentrer uniquement sur les conversations les plus pertinentes.

Les préférences de section seront dorénavant synchronisées avec la version de bureau, ce qui gardera votre barre latérale cohérente lorsque vous basculez entre les appareils.

Les noms d'utilisateur dans les messages directs comportent désormais des avatars, ce qui les rend plus faciles à analyser.

L'activité du canal peut à présent être triée par mise à jour, de sorte que vous pouvez consulter plus rapidement les dernières mises à jour de votre équipe. En appuyant longuement sur le nom d'une chaîne, vous pouvez maintenant accéder à un menu contextuel à partir duquel vous pouvez facilement couper le son ou quitter le canal, copier un lien vers celui-ci ou le marquer comme lu

Dans cette nouvelle version sur iPad, Slack a aussi pensé à perfectionner l'accessibilité pour faciliter l'utilisation de l'app.

Slack a maintenant des étiquettes améliorées pour que la fonctionnalité de lecture d'écran Apple VoiceOver puisse les prendre en charge. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs de VoiceOver auront plus d'informations quand ils exploiteront la fonctionnalité d'Apple.

Deux autres nouveautés

La dernière version de Slack apporte aussi la prévisualisation du canal avant de le rejoindre, vous pouvez rapidement voir son nom et sa description, ce qui vous permet d'avoir un aperçu et de décider si ce canal vous intéresse ou non.



Les utilisateurs peuvent également choisir l'apparition des rappels « Demain » ou « La semaine prochaine ». Pour cela, rendez-vous dans Préférences > Notifications pour sélectionner le réglage qui vous convient.

