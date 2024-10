TikTok se met à jour sur iPad avec plusieurs changements sur l’interface

Tout le monde ne le sait pas, mais TikTok est aussi disponible sur iPad. La célèbre application de divertissement aux vidéos courtes figure parmi les applications iPadOS les plus téléchargées. Pour remercier cette belle performance, ByteDance a décidé de prendre soin de ses utilisateurs sur iPad, l’app TikTok a reçu une importante mise à jour qui change plusieurs points pour améliorer l’expérience utilisateur.

TikTok sur iPad évolue avec plusieurs changements

TikTok a lancé il y a quelques heures, une mise à jour importante pour ses utilisateurs sur iPad. Cette mise à jour, décrite comme une “mise à niveau complète”, apporte une série de changements intéressants dans l’interface de l’application, promettant une expérience utilisateur améliorée et plus immersive.



Parmi les changements que l’on peut remarquer, on retrouve :

Nouvelles barres de navigation : TikTok a introduit des barres de navigation améliorées, revues et corrigées, permettant une navigation plus fluide et intuitive sur la version iPad. Nouveau flux vidéo avec une clarté améliorée : l’application offre désormais un contenu visuel plus raffiné, avec une clarté améliorée, ce qui promet de rendre l’expérience de visionnage plus agréable sur les écrans plus grands comme celui de l’iPad Pro. Prise en charge de l’orientation paysage et portrait : TikTok répond enfin aux besoins de ses utilisateurs en offrant désormais un support amélioré pour les orientations paysage et portrait, adaptant ainsi l’interface à l’usage préféré de chaque utilisateur. Cette nouveauté était très demandée par la communauté, l’application de divertissement répond enfin à cette demande récurrente.

Une mise à jour côté serveur

La particularité de cette mise à jour réside dans son déploiement. Apparemment, il s’agit d’une mise à jour côté serveur, car la dernière version enregistrée sur l’App Store était la 32.5.0 en date du 12 décembre. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’effectuer une mise à jour manuelle ou automatique via l’App Store pour bénéficier de ces nouveautés.

Les projets futurs pour l’iPad

TikTok envisage également d’expérimenter les flux thématiques sur iPadOS, tels que les jeux, la nourriture, la mode et les sports, dans le but d’enrichir davantage l’expérience de ses utilisateurs en proposant du contenu personnalisé et diversifié. Cette nouvelle approche faciliterait la recherche de contenu et permettrait de concentrer des thématiques bien précises à un endroit dans l’application. Cette stratégie n’a qu’un seul objectif : vous faire passer encore plus de temps sur l’application (évidemment).



Dans son engagement continu à fournir un espace inclusif et agréable pour sa communauté, TikTok rappelle dans son article de blog son investissement dans l’amélioration constante de l’expérience utilisateur. L’introduction de ces nouvelles fonctionnalités s’inscrit dans cette démarche, visant à offrir une interface plus adaptée et agréable à ses millions d’utilisateurs.

