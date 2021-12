TikTok annonce des changements dans son algorithme de l'onglet "Pour vous"

TikTok est aujourd'hui l'application la plus téléchargée dans le monde et celle où vous passez probablement le plus de temps au quotidien. L'app de divertissement aux vidéos courtes vient de faire une annonce en ce qui concerne son algorithme qui sélectionne les vidéos à vous montrer.

Du changement à venir

Pourquoi les gens adorent TikTok et y passent parfois plusieurs heures par jour, dès qu'ils ont du temps libre ?

C'est parce que l'application utilise un puissant algorithme qui va apprendre de vos interactions avec les vidéos et détecter celles qui vous plaisent et celles que vous n'aimez pas.



Vous avez toujours tendance à liker les vidéos des meilleurs buts de Cristiano Ronaldo ? Vous regardez à chaque fois jusqu'au bout les vidéos capturées sur le jeu Call of Duty Warzone ?

Alors, il y a de fortes chances que vous appréciez le foot et qu'en plus vous soyez un gamer qui a un coup de coeur pour les FPS. En seulement quelques minutes de défilement des vidéos, l'algorithme développé par TikTok va en savoir beaucoup sur vos centres d'intérêt et vous mettra essentiellement en avant des vidéos dans le même style.



Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que la société mère de TikTok a remarqué que les contenus dans "Pour vous" peuvent être parfois très répétitifs et faire fuir les utilisateurs au bout de 20-30 minutes de présence sur l'app.

Pour éviter que la lassitude s'installe, l'algorithme va bientôt connaître un changement majeur afin de vous faire découvrir plus de contenus de différentes catégories. L'objectif est toujours le même : vous inciter à rester le plus longtemps.

Dans un billet de blog, l'équipe TikTok explique :

Alors que nous continuons à développer de nouvelles stratégies pour interrompre les schémas répétitifs, nous cherchons à savoir comment notre système peut mieux varier les types de contenu qui peuvent être recommandés dans une séquence. C'est pourquoi nous testons des moyens d'éviter de recommander une série de contenus similaires - par exemple sur les régimes extrêmes ou la forme physique, la tristesse ou les ruptures - afin de se protéger contre le visionnage excessif d'une catégorie de contenu qui peut être acceptable pour une seule vidéo, mais problématique si elle est visionnée en groupe.

Autre nouveauté à venir, c'est la censure manuelle des vidéos qui contiennent certains mots ou hashtags. L'application chinoise s'inspire ici de Twitter qui permet de blacklister certains mots clés dans les tweets pour qu'ils disparaissent de votre fil.

TikTok explique :

Alors que nous intégrons des protections dans TikTok par conception, nous voulons également donner aux utilisateurs plus de choix pour personnaliser leur expérience selon leurs préférences et leur confort. Par exemple, nous travaillons sur une fonctionnalité qui permettrait aux gens de choisir des mots ou des hashtags associés au contenu qu'ils ne veulent pas voir dans leur flux "Pour vous".

Le communiqué n'informe pas quand ces changements vont être lancés dans l'application, il y a fort à parier qu'une mise à jour iOS et Android apportant ces deux modifications apparaisse au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

La bonne nouvelle, c'est que l'expérience utilisateur sur TikTok va faire un bond phénoménal (l'addiction aussi !)



