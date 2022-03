L'iPhone SE 3 a une batterie de 2 018 mAh (une légère évolution)

Hier à 18:01

iPhone

Julien Russo

1



C'est une information que ne dévoile jamais Apple lors de la présentation d'un nouvel iPhone : la capacité en mAh de la batterie. La seule manière de le savoir est d'explorer l'intérieur de l'iPhone pour connaître la batterie qui a été ajoutée. Un populaire YouTuber s'en est chargé, sans surprise, ce n'est "pas la folie" comparé à l'iPhone SE de 2nd génération.

Seulement 2 018 mAh

L'autonomie de l'iPhone n'a jamais été un atout face aux smartphones concurrents, toutefois on remarque que depuis 1 an, Apple fait des efforts. Ça a été le cas avec la gamme iPhone 13 qui ont gagné en autonomie (essentiellement pour encaisser le modem 5G et l'écran ProMotion en 120 Hz), mais aussi pour l'iPhone SE 3 fraichement annoncé.



Comme le révèle le récent démontage de PBKReviews, Apple a intégré une batterie de 2 018 mAh dans son iPhone SE de 3e génération, c'est légèrement plus que l'iPhone SE lancé en 2020, pour rappel il possédait une batterie de seulement 1 821 mAh.

Ce geste d'Apple qui consiste à augmenter l'autonomie de son dernier iPhone s'explique par l'ajout du modem 5G, un composant extrêmement énergivore qui ruine littéralement l'autonomie quotidienne des smartphones.

Même si cette différence n'est pas énorme comparée à l'iPhone SE 2, les clients ressentiront quand même des évolutions sur leurs utilisations. Par exemple, avec l'iPhone SE 3 on retrouve :

15h d'autonomie en lecture vidéo (+2 heures)

10h d'autonomie en lecture de streaming vidéo (+2 heures)

50h d'autonomie en lecture audio (+10 heures)

PBKReviews a également donné un score de réparation pour l'iPhone SE 3. Expert dans ce domaine depuis longtemps, le YouTuber attribue un 5,5/10 à ce modèle d'iPhone, Apple n'a pas facilité la réparation comme tous les précédents iPhone commercialisés jusqu'ici !