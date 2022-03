Le Studio Display apporte la fonctionnalité « Dis Siri » sur des Mac non éligibles

Depuis 2017, tous les Mac qui ont été commercialisés intègrent la commande vocale « Dis Siri » qui active instantanément l'assistant d'Apple. En ce qui concerne les anciennes générations de Mac, la fonctionnalité n'est pas disponible, toutefois... Elle peut l'être grâce au Studio Display !

« Dis Siri » devient possible

Apple a intégré la célèbre commande vocale « Dis Siri » depuis l'iMac de 21,5 pouces commercialisé en 2017, la fonctionnalité est donc inaccessible depuis toujours sur les Mac inférieurs à cette année. Cependant, grâce au Studio Display, il devient possible d'obtenir cette fonctionnalité même si vous avez un Mac plus ancien. MacRumors a pu tester cela sur des MacBook Pro 13 et 15 pouces lancés en 2016 et 2017, dès qu'ils sont reliés au Studio Display, la commande vocale est instantanément disponible.



Mais comment est-ce réalisable ?

La raison est évidente, le nouvel écran haut de gamme d'Apple gère directement cette commande vocale, ce qui permet à l'utilisateur de dire « Dis Siri » et d'être entendu par les micros intégrés sur le Studio Display. Pour faire simple, l'écran sert d'intermédiaire entre vous et votre Mac qui ne possède normalement pas cette commande.

Des fonctionnalités comme celle-ci sont possibles grâce aux composants en interne du Studio Display, Apple a fait en sorte que son nouvel écran soit au-dessus de la concurrence en y incluant la puce A13 Bionic ce qui ouvre la porte à plus de perspectives.



Rappelons tout de même que si vous prévoyez d'acheter le Studio Display pour profiter de plusieurs fonctionnalités modernes comme « Dis Siri », l'Audio Spatial, la fonction de caméra de scène centrale qui permet un meilleur cadrage lors des appels vidéos... Il est nécessaire que votre Mac soit compatible avec l'écran.



Pour rappel, voici la liste des Mac et des versions de macOS qui peuvent fonctionner avec un Studio Display :

Mac Studio 2022

MacBook Pro 14 pouces introduit en 2021

MacBook Pro 16 pouces introduit en 2019 ou version ultérieure

MacBook Pro 13 pouces introduit en 2016 ou version ultérieure

MacBook Pro 15 pouces introduit en 2016 ou version ultérieure

MacBook Air introduit en 2018 ou version ultérieure

iMac introduit en 2017 ou version ultérieure

iMac Pro

Mac mini introduit en 2018 ou version ultérieure

Mac Pro introduit en 2019

À noter que macOS Monterey 12.3 ou ultérieur est obligatoire pour faire fonctionner l'écran.



Si vous êtes intéressé pour acheter le Studio Display, vous pouvez le retrouver dès maintenant chez Boulanger à partir de 1749€, il s'agit de l'un des rares revendeurs qui possèdent du stock actuellement.