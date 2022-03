Bouygues Telecom : lancement du prêt à taux zéro pour aider à l'achat d'un smartphone

Ces dernières années, les prix des smartphones n'ont fait qu'augmenter, cela s'explique par l'ajout de nombreuses technologies coûteuses. Si les opérateurs ont proposé plusieurs stratégies pour faciliter l'achat d'un smartphone et éviter de dépenser 1000 euros d'un coup, la dernière (et meilleure) idée nous vient de Bouygues Telecom. L'opérateur vient de dévoiler le prêt à taux zéro avec l'apport de son choix !

Et si c'était la révolution qu'on attendait tous ?

Les prix des smartphones évoluent vers la hausse chaque année, constatant que certains de ses clients ont envie d'acquérir les derniers iPhone, Galaxy... Mais n'ont pas forcément les moyens financiers sur le moment, Bouygues Telecom a décidé d'apporter une solution innovante à cette clientèle.

En cette journée du 28 mars, l'opérateur annonce lancer une nouvelle offre inédite dans l'univers des télécom en coopération avec la start-up Younited.



Dès maintenant, les clients qui souhaitent souscrire à un abonnement Sensation 90 Go (ou plus) avec un smartphone peuvent obtenir un prêt à taux zéro.

Le principe est le même que dans un établissement bancaire, vous récupérez la somme qui vous permettra d'acheter immédiatement votre bien et tous les mois vous devez rembourser votre prêt.

L'avantage du prêt de Bougues Telecom, c'est qu'il n'y aura aucun intérêt et vous pouvez choisir vos mensualités en fonction de l'apport que vous mettez lors de la signature. L'une des exigences de l'opérateur, c'est que vous mettiez minimum 1 euro d'apport lorsque vous commencez votre prêt à taux zéro.



Les personnes qui accepteront ce mode de financement pour leur nouveau smartphone pourront étaler le prêt sur une courte ou longue période, l'opérateur vous laisse le choix entre : 12, 24 ou 36 mois. À l'issue du prêt, vous devez instantanément propriétaire du smartphone, libre à vous après de le revendre pour en acheter un autre.

Pour ceux qui veulent rapidement se débarrasser de leur prêt, vous pourrez également (via votre espace abonné Bouygues Telecom), payer toutes les mensualités à venir en une seule transaction.



La bonne nouvelle, c'est que ce crédit n'est pas destiné à être temporaire, il va rester sur le long terme, du moins tant que Younited et Bouygues Telecom sont d'accord pour continuer ensemble sur ce chemin prometteur.



Ce n'est pas le premier coup de génie de Younited, la startup avait réalisé un accord similaire dans le passé avec Free pour le financement en 24 ou 48 mois du Player Devialet dans le cadre de l'offre Freebox Delta. Là aussi, le crédit était à taux zéro. Toutefois, contrairement à Bouygues Telecom, le groupe Iliad n'a pas tenté une expérience identique sur la vente de ses smartphones.