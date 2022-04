Les nouvelles applications : Barcodes, Parrot, Speak Task

Barcodes (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 33 Mo, iOS 15.0, Small Colossus LTD) Stockez tous vos codes-barres, codes QR, cartes de fidélité, cartes de récompense, cartes de gym et autres dans un portefeuille numérique. Vous pourrez toujours afficher et utiliser vos cartes importantes sur votre téléphone, votre montre, ou même à partir d'un widget sur votre écran d'accueil !



Points forts :

- Portefeuille numérique pour ranger vos cartes

- Scannez automatiquement les cartes avec votre appareil photo

- Importez-les à partir de votre bibliothèque de photos, même les captures d'écran fonctionnent.

- Stockage et synchronisation iCloud, aucun compte requis





Parrot (App, iPhone / iPad, v1.1, 13 Mo, iOS 15.0, noidentity gmbh) Plus besoin de partager des captures d'écran de sites Web avec du texte sélectionné pour mettre en évidence une sélection ou une citation. Avec Parrot, vous créez de magnifiques cartes en quelques clics seulement !



1. Sélectionnez le texte dans le navigateur de votre choix

2. Appuyez sur le bouton d'action/de partage dans le navigateur et sélectionnez Parrot.



Vous pouvez maintenant personnaliser l'apparence de votre carte et sa mise en page. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image ou la partager. Voilà, c'est fait !



Parrot a été créé par un développeur/designer indépendant. Pas d'abonnement, pas de publicité, pas de suivi. Juste une application agréable, utile et amusante.