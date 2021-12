Les nouvelles applications : Navi, Task Muncher, Ripple

Navi (App, iPhone / iPad, v1.6, 6 Mo, iOS 15.1, Good Snooze) L'arrivée récente de SharePlay sur iOS et macOS a permis à de nombreux développeurs de proposer des mises à jour de leurs applications. Aujourd'hui, c'est le cas de Navi qui, si vous ne la connaissez pas, permet aux personnes malentendantes ou souffrant d'autres handicaps de participer facilement à un appel FaceTime en utilisant des sous-titres et des traductions en direct.



Une véritable révolution et un coup de coeur pour cette application humain, qui est déjà disponible dans plus de 20 langues.





Fade Out Night Light (App, iPhone / iPad, v1.0, 63 Mo, iOS 15.0, PolyNome Ltd) Le développeur a créer cette application pour aider sa petite fille à s'endormir. Il cherchait une application pour iPad qui servirait de simple veilleuse de nuit dont l'intensité diminuerait au fil du temps. Il n'en a pas trouvé, alors il a donné vie à Fade Out Night Light.



Fade Out Night Light est une application simple qui n'a qu'un seul but : réduire progressivement la luminosité jusqu'au noir, puis permettre à l'appareil iOS de se verrouiller.



L'application se compose de :

- Un seul bouton pour choisir un arrière-plan : écran simple, effet d'eau ou cercles en expansion.

- Un bouton Start/Stop





Task Muncher (App, iPhone / iPad, v1.1, 26 Mo, iOS 14.0, #EVERYDAYHUSTLE) Restez concentré sur le traitement de vos tâches hebdomadaires. Donnez la priorité à ce qui est important grâce à notre application de gestion des tâches intelligente, simple et puissante qui porte la liste des tâches ennuyeuses à de nouveaux sommets. Task Muncher améliorera votre vie en vous fournissant un système pour vous organiser et vous concentrer sur la réalisation de réels progrès vers vos objectifs.



Maintenant, commencez à venir à bout de vos tâches !