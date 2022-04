Les nouvelles applications de la semaine : Emojical, WristChat, GuitarApp

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Emojical, WristChat, GuitarApp.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

GuitarApp (App, iPhone, v1.0, 86 Mo, iOS 15.0, Legato Labs) GuitarApp réunit tous les outils dont les guitaristes ont besoin dans une seule et même application au design magnifique. Que vous soyez débutant ou professionnel et que vous souhaitiez improviser, vous entraîner ou apprendre, cette application est faite pour vous !



- Accordeur professionnel

- YouTube pour la guitare : leçons, matériel, théorie, etc.

- Métronome et boîte à rythmes flexibles

- Recherche interactive d'accords et de gammes Télécharger l'app gratuite GuitarApp





Emojical (App, iPhone, v1.6.0, 5 Mo, iOS 14.0, Vladimir Svidersky) Tout le monde peut avoir besoin d'un peu de motivation supplémentaire. Vous voulez suivre vos habitudes pour vous responsabiliser, mais les applications que vous avez essayées vous semblent trop compliquées ? Emojical vous offre un moyen facile et amusant de suivre tout ce que vous voulez pendant votre semaine et votre mois. Fixez-vous des objectifs et récompensez-vous lorsque vous les atteignez.



Vous décidez de ce que vous voulez suivre sur votre calendrier avec des autocollants que vous pouvez créer avec des émojis. La seule limite est votre imagination. Vous pouvez suivre vos exercices (course, yoga, football, etc.) ou ce que vous mangez (légumes, sucreries, etc.). Ou encore, vous pouvez suivre vos émotions au cours de la semaine : votre journée a-t-elle été bonne ou mauvaise ? Étiez-vous irrité, heureux, en colère ? Puis donnez-vous un autocollant pour noter vos habitudes - c'est aussi simple que cela ! Télécharger l'app gratuite Emojical





Unotone (App, iPhone / iPad, v1.2, 24 Mo, iOS 13.0, Igor Steblii) L'application Unotone vous aide à déterminer les meilleurs produits cosmétiques pour vous-même. Vous pouvez utiliser l'appareil photo pour déterminer votre teint de peau ou rechercher des produits similaires en fonction de ce que vous avez utilisé auparavant. Enregistrez vos produits préférés et partagez-les avec vos amis..... Télécharger l'app gratuite Unotone