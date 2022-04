Ouverture d'un Apple Store à Wuhan en Chine

Il y a 3 ans, personne ne connaissait la ville de Wuhan située dans la province du Hubei en Chine. Aujourd'hui, la terre entière connaît cette ville qui a été pointée du doigt comme étant l'épicentre de la Covid-19. Aujourd'hui, Apple compte déployer un nouvel Apple Store dans cette immense ville de près de 9 millions d'habitants.

Apple débarque à Wuhan

Comme le révèle un récent rapport d'AppleInsider, Apple se prépare à ouvrir une nouvelle boutique dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Wuhan. Le géant californien a commencé la promotion de l'ouverture avec un fond d'écran représentant le logo Apple avec une multitude de couleurs !

La firme de Cupertino a même créé une page dédiée à ce futur Apple Store en communiquant le lieu exact où sera située la boutique, elle sera dans le prestigieux et gigantesque centre commercial Wuhan International Plaza.

Grâce au dépôt au réseau de services du gouvernement provincial de Hubei en août 2021, on a appris que ce nouvel Apple Store possèdera un intérieur de 882,57 m2, Apple n'a pas divulgué combien de superficies seront réservées pour la clientèle !



Initialement, l'Apple Store de Wuhan devait ouvrir en septembre 2021 pour la sortie des nouveaux iPhone 13 et des MacBook, malheureusement Apple a dû faire face à un retard dont la raison n'a pas été dévoilée publiquement.



Pour le moment, la firme de Cupertino ne communique pas de date pour l'inauguration de ce nouvel Apple Store, toutefois celle-ci ne devrait plus tarder. Pour le moment, l'entreprise se contente de mentionner la phrase "bientôt disponible" sur son site.