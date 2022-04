L'app Speedcam Anywhere permet de flasher les automobilistes en Angleterre

Comme disait Steve Jobs, il y a une app pour ça. Lancée il y a quelques jours au Royaume-Uni, l'application Speedcam Anywhere suscite déjà la polémique. Les développeurs de Future Transport ont entrepris de proposer aux utilisateurs un système de radar mobile sur smartphone. Pour le moment disponible sur le Play Store pour Android, Speedcam Anywhere est prévue pour bientôt sur App Store.

Comment ça marche Speedcam Anywhere ?

Grâce à l'intelligence artificielle, l'application transforme un téléphone en radar mobile afin de calculer la vitesse de déplacement des voitures et autres motos à partir d'une simple capture vidéo. Si la "prouesse" technique peut être saluée, en revanche ce service s'est rapidement transformé en outil de délation.



Bien qu'on ne puisse pas partager les informations avec les forces de l'ordre, de nombreux usagers se dressent devant cette application qui scanne la plaque d'immatriculation pour connaitre le modèle et notamment l'empattement, avant de calculer la vitesse grâce à la distance entre les roues et l'analyse du temps de passage. La marge d'erreur ne serait que de 3 km/h en mode "Pro" et de 10 km/h en mode de base.



L'entreprise britannique composée de plusieurs experts de la Silicon Valley explique :

L’application sur le téléphone prend un court clip vidéo d’un véhicule qui passe et le télécharge sur le serveur. Le serveur peut mesurer la vitesse du véhicule à partir de la vidéo, vérifier la vitesse du véhicule par rapport aux limites de vitesse, et fournir un rapport montrant la preuve de la vitesse du véhicule

Avec comme objectif affiché d’améliorer la sécurité routière, l’application a lancé un vif débat outre-Manche. On imagine qu'elle ne figurera pas longtemps sur les stores, et que le véritable but de l'entreprise est de se faire connaître auprès des gouvernements et sociétés privées en charge des radars afin de leur vendre sa technologie.

Qu'en pensez-vous ? Habituellement, les apps permettent de détecter les radars mobiles, pas d'en ajouter.