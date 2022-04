Apple abandonne officiellement MacOS Server

⏰ Il y a 18 min

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé cette nuit dans un document de support que macOS Server est abandonné à partir du 21 avril 2022. Apple a progressivement laissé de côté macOS Server depuis plusieurs années maintenant, et la société porte l’estocade finale.

Les fonctions de MacOS Server sont incluses dans MacOS

MacOS Server 5.12.2 sera donc la dernière version de l'application, et les services de macOS Server ont maintenant été migrés vers macOS. Les fonctionnalités populaires de macOS Server, qui comprennent le serveur de mise en cache, le serveur de partage de fichiers et le serveur Time Machine, ont été intégrées à macOS depuis macOS High Sierra, de sorte qu'il n'y a plus besoin d'une application autonome.

Les utilisateurs actuels de macOS Server peuvent continuer à télécharger et à utiliser l'application avec macOS Monterey, et Apple dispose de documents d'assistance pour la migration de Profile Manager vers d'autres solutions MDM pour gérer des flottes d’appareils en entreprises ou en école par exemple. Le logiciel à 20€ rejoint le cimetière d’Apple qui compte notamment AirPort.