Les nouvelles applications de la semaine : Heart Hive, Runance, Folio

Heart Hive (App, iPhone, v1.0, 9 Mo, iOS 15.0, Helix Apps LTD) Allez au-delà de vos données de santé. Comparez-les avec d'autres personnes et obtenez un aperçu réel de vos mesures de santé.



Heart Hive vous permet de partager et de comparer divers indicateurs de santé de manière anonyme avec la communauté Heart Hive. Vous pouvez voir où vous vous situez par rapport aux autres utilisateurs de Hive et filtrer en fonction de diverses données démographiques pour mieux comprendre la santé. En partageant votre profil de santé anonyme, vous renforcez la communauté de la ruche du cœur, mais vous gardez toujours le contrôle sur ce que vous partagez et quand.





Runance (App, iPhone, v1.0.1, 7 Mo, iOS 15.0, Joshua Brunhuber) Runance est une application de course simple et respectueuse de la vie privée, spécialement conçue pour l'Apple Watch. Enregistrez vos séances d'entraînement sur votre montre et obtenez des informations détaillées sur vos séances d'entraînement via l'application iOS.



- Affichez les mesures en direct pendant votre entraînement, telles que la fréquence cardiaque, la zone d'entraînement, la distance, le tempo et le temps écoulé.

- Ne manquez jamais d'informations pertinentes grâce à l'affichage Always-On des modèles de montres les plus récents.

- Passez d'un rythme lent à un rythme moyen en appuyant sur la mesure.





Folio - NFT Browser (App, iPhone, v1.0, 14 Mo, iOS 14.7, Blackbelt Labs) Plateforme de création numérique pour l'art et les #NFT. Recherchez et découvrez de l'art numérique exclusif d'une manière simple et élégante.



Folio est un moyen révolutionnaire simple et facile pour vous de rechercher, explorer et découvrir les meilleurs #NFTs et l'art des créateurs et des artistes. Vous pouvez naviguer et filtrer pour les NFTs qui vous intéressent.



Folio est une communauté pour les artistes et un réseau pour découvrir, collaborer et s'inspirer. Elle permet aux artistes de créer de magnifiques portfolios et de mettre en valeur leur travail.