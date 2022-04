Sofa, l'organisateur de films, musiques, livres et jeux passe en version 3.3

L'application Sofa est un service très pratique qui permet d'organiser en un seul endroit, non seulement vos films et séries de télévision, mais aussi vos musiques, livres, podcasts, applications et jeux préférés. Un détail qui change tout.



Dans une nouvelle mise à jour numérotée 3.3, Sofa rend les listes plus amusantes et plus faciles à personnaliser grâce à cinq nouvelles nouveautés et à d'autres changements intéressants.

Sofa veut faciliter l'organisation de vos médias

Pour commencer, voici les évolutions majeures de la version 3.3 :

Images de couverture pour les listes

Titres et descriptions plus grands

Nouvelles options de mise en page

Paramètres personnalisés par liste

Modification de l'image et du titre d'un élément personnalisé

8 nouveaux thèmes (4 modèles d'été et 4 modèles de printemps)

Les listes que les utilisateurs créent dans Sofa sont très personnelles et sont souvent minutieusement sélectionnées au fil du temps. Beaucoup de temps, d'efforts et d'attention sont consacrés à la création et à la gestion des listes de lecture, des listes de surveillance, des listes de lecture, et plus encore. L'avantage de Sofa est de pouvoir gérer tout cela en un seul endroit, ce qui vous permet de mieux gérer votre temps libre.

Sofa 3.3 ne révolutionne pas la formule qui est une sorte de bibliothèque géante de médias dans laquelle on peut piocher pour créer des listes entièrement personnalisées. Mais les changements incluent la possibilité d'ajouter des images de couverture aux listes, l'option d'afficher de grands titres avec des descriptions, et deux nouvelles options de mise en page. Il y a également des réglages personnalisés par liste.



Parmi les autres changements apportés par Sofa 3.3, notons la prise en charge de notes autocollantes markdown et huit nouveaux thèmes pour le printemps et l'été. Voici une petite vidéo de présentation pour mieux se rendre compte du potentiel :

En plus d'être de plus en plus complète, Sofa reste certainement la plus réussie des applications du genre avec une interface léchée et sans publicité. La version de base est gratuite, mais il faudra supporter le (seul) développeur en payant un abonnement à 3,99€ par mois ou 35,99€ par an.



Que ce soit pour consigner ce que vous avez vu, lu, écouté, joué ou entendu, ou pour prévoir vos futurs moments de détente, vous ne serez pas déçu par Sofa.

