La puce M1 offre de nouvelles "opportunités passionnantes" pour les jeux sur Mac

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Les Mac n'ont jamais eu un rôle important dans l'univers du gaming, il est aujourd'hui impensable pour un client Apple de jouer à des jeux comme Call of Duty Warzone, Fortnite ou Apex Legends sur son Mac. D'ailleurs, peu d'éditeurs de jeux populaires sur PC et consoles prennent l'initiative de développer une version macOS. Cependant, cette vision commence un peu à changer grâce à la puce M1 nettement plus performante, notamment pour les jeux !

Et si les éditeurs de jeux commençaient à s'intéresser aux Mac ?

Le média MacRumors s'est récemment rapproché de Feral Interactive, un studio de développement qui propose des jeux sur Mac depuis 1996, la société a observé de près les progressions des composants internes des Mac ces dernières années. Selon le studio, la plus grande évolution est sans aucun doute l'abandon des processeurs Intel au profit des puces M1, ce changement ouvre enfin des "opportunités passionnantes" pour l'avenir du jeu vidéo sur Mac.

L'un des fondateurs de Feral Interactive a expliqué que depuis 1996, il y a eu de nombreux progrès où il a fallu s'adapter, ça n'a d'ailleurs pas toujours été simple :

Les changements ont été cycliques, mais amener des jeux sur la plate-forme Mac au cours de cette période a eu ses défis. Le passage d'Apple du PPC à l'Intel, du 32 bits au 64 bits et, plus récemment, de l'Intel à l'Apple Silicon - tous ces changements ont nécessité des périodes de transition et un travail considérable, mais dans chaque cas, ils ont facilité une situation dans laquelle de meilleurs jeux ont pu être portés sur Mac. Ce qui est resté constant, c'est qu'il existe une communauté d'utilisateurs de Mac qui veulent jouer à des jeux sur leurs ordinateurs. Il y a un public pour les bons jeux qui sont bien optimisés pour la plate-forme.

Il poursuit en précisant que les propriétaires de Mac ont toujours ressenti une frustration vis-à-vis des multiples décisions d'Apple qui n'ont jamais favorisé le gaming sur Mac. Le fondateur du studio va encore plus loin en expliquant qu'Apple a volontairement paralysé la puissance graphique du Mac en utilisant des cartes graphiques Intel et des GPU qui ne pourraient jamais être assez performantes pour des jeux qui ont besoin de beaucoup de puissance.

Heureusement, les choses commencent progressivement à changer depuis la transition vers la puce M1 :

Avant [Apple Silicon], presque tous les ordinateurs Apple les plus populaires, en particulier les ordinateurs portables d'entrée de gamme, utilisaient des graphiques intégrés Intel. Cela posait un problème. Nous devions passer une grande partie des cycles de développement prolongés à optimiser les jeux pour nous assurer qu'ils fonctionnaient aussi bien que possible sur des appareils qui n'étaient pas prévus ou conçus pour le jeu.

Il poursuit en déclarant :

Le problème est que les jeux AAA repoussent souvent les limites du matériel, et nous devons être sûrs que nous pouvons obtenir un jeu qui fonctionne bien sur une large gamme de machines, remontant souvent à plusieurs années. Cependant, la transition actuelle vers Apple Silicon ouvre des opportunités intéressantes. Par rapport à la génération précédente de Mac à processeur Intel, il offre un grand pas en puissance, et pour les jeux qui se traduisent par de meilleures performances et une fidélité graphique améliorée.

Cette nouvelle puissance procurée par la puce M1 offre plus de liberté dans la recherche de jeux plus gourmands. Le fondateur explique vouloir continuer à prendre en charge les Mac Intel « aussi longtemps qu'ils seront à la fois techniquement réalisables et commercialement viables ».

Toutefois, les derniers jeux disponibles ne peuvent pas toujours être supportés sur les Mac Intel, c'est le cas de Total War: Warhammer III, le jeu est exclusivement disponible sur les Mac M1, car le jeu n'a pas apporté satisfaction lors de ses tests sur les Mac avec le processeur Intel.



Chez Feral Interactive, on se dit motivé concernant l'avenir des jeux sur macOS :

Nous sommes enthousiastes quant à sa capacité renouvelée en tant que plate-forme de jeu. Nous avons l'intention de rester concentrés sur l'introduction de grands jeux sur la plate-forme, leur fonctionnement le mieux possible et leur soutien pendant longtemps.

Il y a 2 ans, une rumeur affirmait qu'Apple pourrait sortir en 2020 un Mac avec une configuration taillée pour le gaming, mais cette rumeur n'a finalement jamais vu le jour. Apple a préféré rester attentif sur les configurations qui permettent de profiter de jeux du type Apple Arcade !