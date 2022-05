Bouygues propose les iPhone 11 et iPhone SE à 1€ avec un forfait pendant 2 ans

Maintenant que les forfaits à bas prix sont entrés dans les moeurs françaises, les opérateurs s'intéressent de plus en plus à d'autres alternatives pour renflouer leurs caisses : la location et les smartphones reconditionnés. Deux solutions qui permettent de faire baisser la facture, d'obtenir un smartphone récent et de satisfaire les abonnés ! C'est le cas de Bouygues avec des iPhone 11 et iPhone SE à 1 euro.

iPhone 11 à 1€

C'est une offre temporaire, mais qui va probablement attirer les foules, Bouygues Telecom propose jusqu'au 15 mai 2022 une offre exclusive sur l'iPhone 11.

La promotion concerne des iPhone qui ont été reconditionnés, c'est-à-dire remis à neuf, un fonctionnement qui a été vérifié et un appareil nettoyé pour une utilisation dès le déballage !

Bouygues Telecom commercialise le smartphone de 2019 en reconditionné à seulement 1€ à la commande puis 8€ par mois pendant 24 mois.

Ajoutez à cela le forfait mobile Sensation 150 Go qui est soumis à un engagement de 2 ans, l'opérateur propose un tarif à 27,99€ par mois la première année, puis soit 42,99€ par mois.

Prix iPhone 11 + forfait sur 2 ans : 1044,76€.



Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez (sous réserve de disponibilité en stock), il y a le noir, le blanc, le rouge et le mauve. À noter que la capacité de stockage est fixé à 64 Go pour toutes les couleurs, un choix limité qui s'explique par le réapprovisionnement qui lui-même est restreint.

L'iPhone 11 embarque la connectivité 4G+, un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, un capteur photo arrière de 12 mégapixels et la puce A13 avec un CPU 6 cœurs.

Acheter l'iPhone 11 à 1€ avec un engagement au forfait Sensation 150 Go (Saisissez le code promo REC49 lors du processus d'inscription)

iPhone 8 à 1€

La deuxième offre de Bouygues Telecom concerne l'iPhone SE 2020 en neuf. Le deal proposé est le smartphone à 1€ lors de la commande puis un engagement de 24 mois sur le forfait Sensation 90 Go. On retrouve ici un avantage tarifaire sur la première année, l'abonnement vous coûtera 20,99€/mois puis 35,99€/mois pour la seconde année.



L'iPhone SE 2020 reprend le design de l'iPhone 8 avec une puce A13, un écran LCD de 4,7 pouces et un appareil photo repris de l'iPhone XR.

Prix de l'iPhone 8 avec le forfait sur 2 ans : 876,76€.

Ce second modèle est intéressant, mais il faut garder en tête que l'iPhone SE 2022 possède le même design mais avec des composants plus récents comme la puce A15 et le modem 5G. Il est vendu environ 500€ mais pas encore avec une offre à 1€.

Acheter l'iPhone SE à 1€ avec un engagement au forfait Sensation 90 Go (Saisissez le code promo REC49 lors du processus d'inscription)

Notre avis

Vous l'aurez compris, ce genre de deal n'est pas très intéressant sur la longueur puisqu'il fait gonfler le prix, mais il permet de ne pas sortir une certaine somme d'argent tout de suite en étalant les paiements pendant deux ans. Vous avez un iPhone et un forfait avec un prix raisonnable tous les mois.